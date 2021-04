Ислам, онкология, иностранец-насильник: как сложилась судьба Юлии Волковой после «Тату»

В марте 2009 года группа «Тату» прекратила постоянную деятельность из-за конфликта Юлии Волковой с продюсером Борисом Ренским. Представитель дуэта отметил, что причины этого решения «не связаны ни с творческим, ни с коммерческим аспектами». С этого момента певицы начали сольную карьеру, причем Лена Катина осталась под крылом действующей команды, а Волкова отправилась в свободное плавание. В 2011 году группа окончательно распалась, и Волкова записала две песни со своего первого сольного сингла — «Rage» и «Woman All The Way Down».

Через год артистка участвовала в отборочном туре «Евровидения-2012» с песней «Back to Her Future» в дуэте с Димой Биланом. Они заняли второе место, уступив право представлять Россию на конкурсе «Бурановским бабушкам». Летом того же года Волкова выпустила синглы «Didn't Wanna Do It» и «ELLO». С 2011 по 2014-й артистка снялась в фильмах «Ты и я», «Zомби каникулы 3D», «Близко, но далеко» и сериале «Panelák».

В сентябре 2012-го Волкова перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли щитовидной железы. В ходе операции врачи задели голосовые связки, что серьезно повлияло на голос певицы — он до сих пор остается немного хриплым. Спустя несколько месяцев после операции Волкова объединилась с Катиной ради поддержки юбилейного переиздания альбома «200 km/h In the Wrong Lane (10th Anniversary Edition)». В 2013-м Волкова и Билан с синглом «Любовь-сука» победили в номинации «Дуэт года» премии «Звуковая дорожка». За клип на эту песню они получили награду в номинации «Best sex video» на церемонии «OE Video Music Awards».

Осенью 2013-го Волкова и Катина приезжали с концертами в Киев и Санкт-Петербург. Через несколько месяцев они выступили на открытии XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи совместно с Лигалайзом и Майком Томпкинсом.

Сингл «Держи рядом» вышел в 2015-м и стал первой сольной работой Волковой за три года. Клип на эту песню для исполнительницы снял Алан Бадоев. В 2016-м она презентовала сингл «Спасите, люди, мир», а через год — новую песню «Просто забыть». Затем певица снова выпала из творческой деятельности на несколько лет. В 2017 году она опубликовала фото из православной церкви и заявила, что «вернулась обратно в свою веру» после десяти лет исповедания ислама. Она приняла эту религию в 2007 году после замужества с сыном гендиректора компании «Мосстроймеханизация-5» Парвизом Ясиновым (в том же году у них родился сын Самир). Брак Волковой и Ясинова продержался три года. Также у Волковой есть дочь Виктория, рожденная от Павла Сидорова в 2004 году.

Летом 2020-го в интервью «Исповедь» на платформе Premier певица рассказала о нездоровых отношениях с иностранцем. В 2016-м она вместе с детьми уехала к нему в Турцию на четыре года. По словам Волковой, новый бойфренд оказался очень ревнивым и запрещал ей общаться с другими мужчинами. Также он поднимал на певицу руку, и после одной из перепалок ее увезли на скорой со сломанной в трех местах челюстью.

«Когда пришла в себя, увидела, что уже в машине скорой. Помню, держала лицо руками, потому что оно у меня не держалось, — рассказала певица. — Не плакала, старалась улыбаться, потому что рядом были дети. Я не должна была их напугать, они и так были напуганы. Улыбалась и говорила: «Дети, все хорошо, это просто выбитая челюсть, ничего страшного нету».

Она перенесла сложную лицевую операцию в Стамбуле, но не стала подавать на мужчину заявление в полицию. При этом Волкова призналась, что с тех пор живет в страхе за себя и детей. По ее словам, обидчик «до сих пор преследует цель, чтобы ее не было в живых». Также исполнительница рассказала о рецидиве рака щитовидной железы и повторной операции, которую она перенесла в 2019 году.

«Когда я узнала, что у меня во второй раз рак, я не хотела в это верить. Сразу все годы перед глазами. Но у меня не было вариантов», — сказала Волкова.

В 2020-м она приняла участие в шоу «Суперстар», передаче «Пусть говорят» и других проектах. В Instagram Волковой преобладают фотографии с семьей и друзьями, а также снимки со сцены. 28 апреля она заявила о своем участии в праймериз «Единой России» по Ивановской области.

«Мои хорошие, я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят», — написала Волкова. Попутно она начала вести Telegram-канал, в котором пообещала делиться своими новостями.

Предварительное голосование за кандидатов в Госдуму пройдет по всей России с 24 по 30 мая, а итоги процедуры будут известны 1 июня. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября 2021 года. Создатель и продюсер «Тату» Иван Шаповалов сказал «Газете.Ru», что не может оценивать решение Волковой пойти в политику.

«Куда кому подаваться — это каждый решает сам, в том числе и Юля», — сказал Шаповалов.

В свою очередь депутат Виталий Милонов заявил, что желание певицы участвовать в праймериз от «Единой России» говорит об ее «исцелении от экспериментов с какими-то взглядами». Он объяснил, что имеет в виду ЛГБТ-образ группы «Тату». По мнению политика, Волкова выбрала для себя «правильную структуру».

«В рамках праймериз «Единой России» есть шанс для любого человека. Я рад, что люди надеются, что с помощью праймериз они смогут заручиться поддержкой сторонников партии. Ведь, если она предложит свое внятное видение, ее могут и поддержать», — отметил Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru».

Депутат добавил, что ему нравится творчество группы «Тату» и Волковой в частности. Также он поддержал решение артистки пойти на праймериз от Ивановской области, потому что «всех надо выгонять из Москвы».