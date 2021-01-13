Лихой герой: умер звезда боевиков 90-х Денис Карасев

Дмитрий Карасев скончался в своей квартире в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ. 57-летнему актеру стало плохо, он вызвал скорую, но прибывшие медики не успели оказать ему необходимую помощь.

По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

У Карасева остались жена, актриса Карина Золотова, сын и маленькая внучка.

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Всего за свою карьеру Карасев сыграл более 50 ролей в фильмах и сериалах. В 90-е годы актер часто получал заметные роли в комедиях и криминальных фильмах категории «Б».

Артист дебютировал в кино в 1989 году в короткометражном фильме «Иной». В 1992 году он сыграл у Тиграна Кеосаяна в картине «Катька и Шиз». После этого актер стал активно сниматься у других режиссеров.

«Господи, боже мой, царство ему небесное. Замечательный парень и замечательный артист. Это очень грустно и ужасно. Потенциал у Дениса был огромный, и он даже на 20% его не выработал. У него был очень широкий актерский диапазон», — выразил соболезнования Кеосаян в разговоре с Nation News.

Широкую популярность Карасеву принесла комедия «Московская любовь» режиссера Валерия Курыкина. Актер также известен по фильму «Русская рулетка», там его партнершей была Елена Яковлева.

Артист также исполнил роли в фильмах «Чужая игра», «Русская рулетка», «Шамара» и других. В 1998 году он снялся в картине «Стрингер» с Сергеем Бодровым-младшим и Владимиром Ильиным. Режиссером картины был поляк Павел Павликовский, который на тот момент был известен благодаря скандальному документальному фильму «Путешествие с Жириновским».

К Павликовскому в последние годы пришло международное признание. Его лента 2018 года «Холодная война» была награждена сразу несколькими премиями Европейской киноакадемии и получила три номинации на «Оскар» за лучшую режиссуру, операторскую работу и лучший фильм на иностранном языке.

Однако в следующем десятилетии артист стал чаще сниматься в сериалах, где получал преимущественно второстепенные роли. Его можно увидеть в таких популярных шоу, как «Дальнобойщики», «Каменская», «Звезда эпохи», «В круге первом». В конце прошлого года на канале «Россия 1» вышел исторический сериал «Грозный», где Карасев сыграл небольшую роль Князя Горбатого.

Денис Карасев родился 1 августа 1963 года в Иркутской области, а вырос в эстонском городе Силламяэ. В детстве он посещал музыкальную школу, затем поступил со второй попытки в ГИТИС. Получив диплом, Карасев пошел работать в Театр на Таганке к Анатолию Эфросу.

«Потом меня забрали в армию, а когда вернулся, Эфроса уже не было в живых. И я принял приглашение Марка Захарова поработать у него в «Ленкоме». Сыграл там много хороших ролей», — рассказывал он в интервью »Экспресс-газете».

Карасев также служил в Театре имени Маяковского и в «Ленкоме». На сцене последнего он играл главную роль — Кая — в «Жестоких играх», Смерть и Главаря рейнджеров в «Звезде и Смерти Хоакина Мурьеты», танцевал в «Юноне и Авось» и в «Поминальной молитве».

В 2004 году Карасев дебютировал в качестве режиссера, поставив спектакль «Белый рыцарь» по повести Маркиза де Сада. В постановке сыграли Ольга Антонова, Сосо Павлиашвили и Сергей Колесников.

Два года назад артист рассказал, что написал театральную пьесу «Жизнь и смерть Квентина Тарантино». Однако поставить ее так и не удалось: театры, по словам актера, ему отказали в этом. По его мнению, пожилые режиссеры московских театров не готовы уступать дорогу молодым.

«Общий вектор нашей культуры направлен на сохранение неких духовных ценностей. Кинематографисты это записали себе в хартию отдельной строкой. Мы не против ни постмодерна, ни трансгуманизма. Мы за сохранение того, чего никто уже не помнит. Вот эти 80-летние главрежи и призваны доказывать нам действенность выбранного когда-то курса», — отметил Карасев.

Последней работой артиста стал фильм Глеба Панфилова «Один день Ивана Денисовича» с Филиппом Янковским, Артуром Бесчастным и Александром Караваевым в главных ролях. Съемки проходили в 2020 году, но дата премьеры фильма пока неизвестна.