«Это нелепо»: Оливер Стоун атаковал Голливуд за политкорректность

Американский режиссер Оливер Стоун в интервью The New York Times Magazine поделился своим мнением о меняющейся модели производства фильмов в Голливуде, а также выразил неодобрение политике Академии кинематографических искусств и наук.

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По словам трехкратного лауреата «Оскара», ему не нравится то, как сейчас обстоят дела в Голливуде, — и он не торопится работать над мейнстримными лентами, потому что считает современный кинематограф «нелепым». Стоун также посетовал, что в новых реалиях при съемках любого фильма в штате сотрудников обязательно должен находится консультант по COVID-19, а также советник по «чувствительным темам».

«Голливуд сейчас: ты не можешь снять фильм без советника по COVID-19 и без консультанта по чувствительности. Это нелепо», — сказал Стоун в интервью.

Кроме того, он негативно высказался о политике Академии кинематографических искусств и наук, которая, по его словам, слишком часто меняет правила игры на «Оскаре», чтобы остаться политически корректной организацией.

«Академия меняет свое мнение каждые пять, десять или два месяца. Это не тот мир, в который я стремлюсь вновь окунуться. Я никогда не видел его таким безумным. Это как чаепитие из «Алисы в Стране чудес», — цитирует режиссера The Hollywood Reporter.

В интервью американскому изданию кинематографист также предрек Голливуду серьезное удорожание производства из-за особенностей маркетинга и необходимости соблюдать меры против распространения пандемии.

«Знаете, я только что прочитал кое-что. Сейчас фильмы будут очень дорогими, потому что нужно принимать все эти меры предосторожности: и 50-дневный съемочный период становится 60-дневным, а актеры должны соблюдать социальное дистанцирование», — сказал режиссер.

В настоящее время 73-летний Стоун работает над несколькими документальными проектами. Один из них — это продолжение истории об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Первый фильм — «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» — Стоун представил в 1991 году. Лента получила два «Оскара», а также была премирована на «Золотом Глобусе» и BAFTA, добившись огромной популярности в общественной дискуссии в США и возобновив вопросы о причинах убийства Кеннеди.

«С тех пор, как в 1991 году вышел фильм, появилось довольно много нового материала, который люди практически проигнорировали. Это адская история», — сказал Стоун.

Летом 2017 года режиссер, как известно, выпустил четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным», который вызвал неоднозначную реакцию у американских СМИ. Одни тогда называли его «политическим провокатором», другие — обвиняли во льстивости. Сам же режиссер подчеркивал, что считал необходимым представить в США точку зрения российского президента Владимира Путина. Ранее в центре внимания его фильмов стояли такие политические лидеры, как Фидель Кастро и Уго Чавес.

«Я никогда не хотел споров. Я просто искал правду.», — пояснил в интервью сам Стоун.

В начале этого года обладатель «Оскара» назвал США силой зла для простых людей, хотящих изменений. Согласно кинематографисту, в мире существует «историческая сила», которая принесет стране возмездие.