В обнимку с бульдогом: Том Харди прочтет сказки на «Би-Би-Си»

Звезда «Венома» Том Харди возвращается в проект «Сказки на ночь» («Bedtime Stories»), который выходит на британском телеканале CBeebies, принадлежащем BBC. В 2016 году он уже читал сказки в этой передаче и завоевал огромную популярность у детей. С 27 апреля Харди в течение недели будет появляться в эфире в обнимку со своим бульдогом Блю, передает Variety.

Реклама

«Вы просили — он это сделал! Том Харди вернулся! С 27 апреля по 1 мая. Да, каждый вечер!» — говорится в сообщении на официальной странице телеканала в Twitter.

В рамках проекта будут показаны прочитанные актером произведения «Под одним небом» («Under The Same Sky») Роберта Вескио и Ники Джонстон, «Обними меня» («Hug Me») Симоны Чираоло, «Тигр в саду» («There's A Tiger In The Garden») Лиззи Стюарт, «Проблема с проблемами» («The Problem With Problems») Рейчел Руни и Зеры Хикс и «Не волнуйся, крабик» («Don't Worry, Little Crab») Криса Хогтона.

Актер записал эпизоды на видео во дворе своего дома, следуя принципам социального дистанцирования во время пандемии коронавируса.

«Привет, я Том. Иногда, как сегодня, я чувствую себя сильным и счастливым. В другие дни мне нужно, чтобы меня кто-нибудь обнял. Сегодняшняя сказка на ночь — про маленький кактус по имени Фелипе, который тоже хочет обнимашек», — сказал актер в предисловии к сказке «Обними меня».

Руководитель отдела контента «Би-Би-Си» для детей Черил Тейлор заявила, что телеканал признателен Харди за сотрудничество во время самоизоляции.

«Разумеется, мы очень рады, что Том снова читает для нас сказки. Именно в такие непростые времена «Би-Би-Си» преследует цель развлечь всю Великобританию, и эти новые истории гарантированно справятся с этой целью. Потому что они посвящены темам дружбы на дальних расстояниях, обмену переживаниями и истинному мужеству в преодолении, казалось бы, невозможных проблем», — сказала она.

Также в сети появился трейлер фильма «Лицо со шрамом», в котором Харди играет стареющего и больного Аль Капоне в последние дни его жизни. Режиссер Джош Транк опубликовал ролик в своем Twitter в среду.

В условиях закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса премьера ленты состоится 12 мая в сети. Фильм можно будет взять в аренду на 48 часов на большинстве стриминговых сервисов. Режиссер также планирует показать «Лицо со шрамом» летом в кинотеатрах, когда они будут открыты. Премьера фильма в России запланирована на 10 сентября.

Согласно официальному синопсису, перед зрителями фильма предстанет «47-летний Аль Капоне после 10 лет тюрьмы, который приобретает деменцию и начинает страдать от преследования жестокого прошлого». В 1920-х годах он возглавлял чикагскую мафию, был привлечен к ответственности за уклонение от уплаты налогов и в 1932 году попал за решетку.

«Вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег — итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози. По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Удастся ли спецслужбам добиться от теряющего память гангстера информации, где и при каких обстоятельствах он спрятал деньги? Или его болезнь — это хорошо продуманная игра?» — говорится в описании ленты.

Большая часть трейлера показывает героя Харди как нездорово бледного человека в роскошном поместье в Флориде. В фильме также снимались Кайл МакЛахлан, Линда Карделлини, Джек Лауден, Мэтт Диллон и Нил Бреннан, Ноэль Фишер, Кэтрин Нардуччи, Ал Сапиенца и другие.

«Лицо со шрамом» станет вторым фильмом, премьера которого заявлена сразу онлайн. До этого Universal выпустил «Тролли. Мировой тур» в сети одновременно с кинотеатральной премьерой в США 10 апреля. Мультфильм побил рекорды по просмотрам за всю историю. В России картина успела выйти в кинотеатрах 10 марта. Сейчас она также доступна на большинстве российских стриминговых сервисах.