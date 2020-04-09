«Ставки высоки»: Леди Гага убьет Гуччи в новом фильме

Кинокомпания MGM приобрела права на грядущий фильм Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci и в настоящее время ведет переговоры с певицей и актрисой Леди Гагой касательно ее участия в ленте — обладательнице «Оскара» за песню к режиссерскому дебюту Брэдли Купера «Звезда родилась» предлагается одна из главных ролей. Согласно The Hollywood Reporter, на проект также претендовал стриминговый сервис Netflix, однако в итоге он достался именно MGM — во многом по той причине, что студия смогла предложить режиссеру кинотеатральный релиз, а для него это было в числе ключевых факторов при тендере.

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По словам супруги Скотта Джианнины, которая в пока что безымянном проекте заняла продюсерское кресло, идею экранизации истории убийства Маурицио Гуччи они с мужем вынашивали давно.

«Эта история настолько эпична, ставки тут так высоки, а персонажи настолько многогранны, что мы решили перенести ее на большой экран. <...> Мы не можем дождаться следующего года, когда увидим, как это все «оживает», — сказала она.

Примечательно, что выпустить ленту Скотта на экраны в MGM планируют уже в ноябре 2021 года, несмотря на то, что в США из-за пандемии коронавируса до сих пор приостановлено кинопроизводство, а сам кинематографист до введения в стране карантинных мер занимался другим проектом (драмой «Последняя дуэль» с Беном Аффлеком, Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером).

Известно, что основой для совместной работы Скотта и MGM должна стать книга Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности», которую для экрана адаптировал Роберто Бентивенья. Леди Гаге в проекте прочат роль Патриции Реджани, экс-жены наследника модной империи, которая после развода наняла для него киллера.

В браке с внуком основателя Gucci, который не одобряли его родственники, женщина прожила без малого 20 лет (хотя фактически они расстались задолго до официального развода). Согласно одной из версий, Патриция, известная в том числе по высказыванию «Лучше я буду рыдать в «Роллс-Ройсе, чем смеяться на велосипеде» и являвшаяся одной из знаменитейших светских львиц Италии, побуждала супруга заполучить контроль над всей компанией семьи. После развода она сумела добиться внушительных алиментов, однако не перестала думать о мести Маурицио и спустя четыре года после аннулирования брака наняла для Гуччи киллера, который убил наследника модной империи на пороге его офиса.

Расследование убийства бизнесмена продлилось два года, и в итоге суд приговорил «Черную вдову», как ее прозвали в народе, к 26 годам тюремного заключения, но за несколько лет до окончания срока женщину освободили за примерное поведение. Патриция Реджани жива до сих пор — в грядущем декабре ей исполнится 72 года.

Последней актерской работой 34-летней Леди Гаги является ее роль в музыкальной драме «Звезда родилась» Брэдли Купера. Фильм получил восемь номинаций на «Оскаре-2019», выиграв в одной категории — «Лучшая песня».