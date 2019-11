Плейлист недели: Фрэнк Оушен, Shortparis и Леван Горозия

FKA Twigs — «Daybed»

Талия Барнетт, более известная как FKA twigs, представила свой второй полноформатный альбом «Magdalene»: трогательную историю о расставании, отчаянии и, наконец, обретении веры в себя. В музыкальном плане певица осталась верна футуристическим мотивам, однако на этот раз пространство пластинки оказалось еще более хаотичным: от искаженного голоса до оглушительных осколков битого стекла. Работа над проектом велась в Нью-Йорке, Лондоне и Лос-Анджелесе на протяжении последних трех лет после ее громкого разрыва с Робертом Паттинсоном. »Мария Магдалина — удивительная женщина, которая несправедливо оставалась в тени мужчины. Мне это знакомо», — пояснила название релиза Талия в недавнем интервью журналу i-D. В записи участвовали Ноа Гольдштейн, Николас Джаар, Future и Skrillex.

Shortparis — «Так закалялась сталь»

«Насилие стало одним из маркеров сегодняшнего дня», — рассказал об идее клипа «Так закалялась сталь» фронтмен Shortparis Николай Комягин. В нем солдат убивает сослуживцев и женщину, нападает на случайных прохожих, а в финале делает харакири, глядя на карту перед собой. Видео на заглавный сингл с последнего альбома группы по традиции изобилует множественными аллюзиями и совпадениями, хотя и не специальными (сценарий был написан летом) — взять хотя бы недавнюю трагедию в Забайкалье.

Осторожно: в видео присутствуют сцены насилия.

Mura Masa и slowthai — «Deal Wiv It»

Британский продюсер Алекс Кроссан (он же Mura Masa) и рэпер slowthai поделились совместной композицией «Deal Wiv It» и клипом к ней. Песня, по признанию артистов, содержит отсылки к творчеству одного из ветеранов английской хип-хоп-сцены — The Streets. Новинка войдет в грядущий альбом электронщика «R.Y.C» (релиз 17 января). Ранее Mura Masa выпустил две песни «No Hope Generation» и «I Don't Think I Can Do This Again» при участии бедрум-певицы Clairo.

Фрэнк Оушен — «In My Room»

Невиданный аукцион щедрости от Фрэнка Оушена продолжается: на этой неделе хип-хоп-артист отметился еще одной свежей композицией «In My Room»: одинокий матрас, бриллианты или прекрасная возможность узнать, что прячет Оушен в своей комнате. Бонус: вероятно, теория со взаимосвязью 13 силуэтов на обложке и новыми хитами подтвердилась, и впереди слушателей ждет еще 11 треков (ранее музыкант представил первый сольный сингл за два года «DHL»).

Clams Casino — «Twilit»

Один из важных продюсеров на современной музыкальной сцене — Майкл Волп, известный как Clams Casino, — выпустил 30-минутный альбом «Moon Trip Radio». Получив широкую известность как один из пионеров клауд-рэпа после работы с Асап Роки и Lil B, 32-летний музыкант наконец-то дорос и до сольного проекта: с убедительными замашками на эмбиент, а также излюбленными хай-хэтом и мрачными синтезаторами.

Marselle — «Не отпускай»

«Старый добрый Marselle», — поется в первой песне «Разожги огонь» с нового альбома возобновленного проекта бывшего подписанта Black Star Левана Горозия и его давнего товарища Игоря Пустельникова. После долгих судебных тяжб с Тимати и командой лейбла артист вернулся с пластинкой «2008» (вероятно, отсылка к дебютному релизу Marselle «Mars» 2008 года). Как ни странно, Леван отлично звучит под соул-аранжировки и синтезаторы (последнее, к слову, он уже давно доказал; вспомним его работы с певицей Жасмин Каримовой).

Rosalia — «A Palé»

Певица Rosalia поделилась новым синглом «A Palé», записанным совместно со своим давним коллаборатором, продюсером El Guincho и диджеем Франком Дьюксом. В нем испанская звезда, выпустившая в прошлом году один из самых громких поп-альбомов, неожиданно ударилась в хип-хоп.