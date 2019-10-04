«Голос» определяет победителя. LIVE

Напомним, что в преддверии финала «Голоса» Михаил Боярский, один из наставников завершающегося сезона, оказался в центре скандального инцидента: по словам очевидцев, артист припарковал свой кроссовер на полосе встречного движения на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, серьезно нарушив ПДД. Сам актер, впрочем, категорически (и в грубой форме) данные сообщения опроверг.