«Голос» определяет победителя. LIVE

«Голос 60+». Финал. Онлайн

Победитель второго сезона музыкального проекта «Голос 60+» определится в ходе финального выпуска шоу. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию решающего эпизода передачи.
Трансляция
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21:31

На сцене прямо сейчас Лещенко и Боярский — они исполняют композицию «Городские цветы». Оба артиста, что примечательно, появились на сцене с шикарными букетами.

21:30

Финал второго сезона «Голоса 60+» стартовал!

21:25

Позднее супруга Боярского Лариса Луппиан объяснила случившееся (при этом, согласно женщине, произошло это давно) тем, что Михаилу было нужно в аптеку.

21:20

Напомним, что в преддверии финала «Голоса» Михаил Боярский, один из наставников завершающегося сезона, оказался в центре скандального инцидента: по словам очевидцев, артист припарковал свой кроссовер на полосе встречного движения на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, серьезно нарушив ПДД. Сам актер, впрочем, категорически (и в грубой форме) данные сообщения опроверг.

21:15

Проведет финальный выпуск шоу — как и всегда — Дмитрий Нагиев.

21:10

В борьбе за звание триумфатора второго «Голоса 60+» к данной минуте (и, очевидно, старту шоу) являются выступающие дуэтом Ольга и Галина Богдановы, Юрий Шиврин (члены команды Льва Лещенко), Михаил Рыжов, Леонид Сергиенко (подопечные Пелагеи), Людмила Пахомова, Владимир Грицык (наставница которых — Валерия), Владимир Лаптев и Елена Гурилева (Михаил Боярский).

21:05

Финал очередного сезона самого возрастного подразделения «Голоса», как известно, будет показан в прямом эфире. Определится победитель шоу по итогам голосования телезрителей.

21:00

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции финального выпуска второго сезона шоу «Голос 60+». Начнется решающий эпизод в 21:30 по московскому времени.