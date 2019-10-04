«Голос» определяет победителя. LIVE

На сцене прямо сейчас Лещенко и Боярский — они исполняют композицию «Городские цветы». Оба артиста, что примечательно, появились на сцене с шикарными букетами.
Финал второго сезона «Голоса 60+» стартовал!
Позднее супруга Боярского Лариса Луппиан объяснила случившееся (при этом, согласно женщине, произошло это давно) тем, что Михаилу было нужно в аптеку.
Напомним, что в преддверии финала «Голоса» Михаил Боярский, один из наставников завершающегося сезона, оказался в центре скандального инцидента: по словам очевидцев, артист припарковал свой кроссовер на полосе встречного движения на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, серьезно нарушив ПДД. Сам актер, впрочем, категорически (и в грубой форме) данные сообщения опроверг.
Проведет финальный выпуск шоу — как и всегда — Дмитрий Нагиев.
В борьбе за звание триумфатора второго «Голоса 60+» к данной минуте (и, очевидно, старту шоу) являются выступающие дуэтом Ольга и Галина Богдановы, Юрий Шиврин (члены команды Льва Лещенко), Михаил Рыжов, Леонид Сергиенко (подопечные Пелагеи), Людмила Пахомова, Владимир Грицык (наставница которых — Валерия), Владимир Лаптев и Елена Гурилева (Михаил Боярский).
Финал очередного сезона самого возрастного подразделения «Голоса», как известно, будет показан в прямом эфире. Определится победитель шоу по итогам голосования телезрителей.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции финального выпуска второго сезона шоу «Голос 60+». Начнется решающий эпизод в 21:30 по московскому времени.