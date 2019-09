Умирал на глазах всего мира: трагедия Фредди Меркьюри

Один из главных вокалистов эпохи Фредди Меркьюри родился 5 сентября 1946 года в Танзании под именем Фаррух Балсара. Его отец работал кассиром при Верховном суде Англии и Уэльса, поэтому мог себе позволить отправить восьмилетнего сына на учебу в Индию. Там мальчик поселился у своих родственников и увлекся музыкой, живописью и спортом. В детстве его кумиром была звезда Болливуда, певица Лата Мангешкар.

Реклама

Псевдоним Фредди Фаррух взял себе в школе, когда начал заниматься рок-н-роллом. Свою первую рок-группу The Heltics («Чахоточные») Балсара основал в 1965 году вместе с четырьмя друзьями. Квинтет выступал на школьных вечерах и других местных мероприятиях.

В Индии Балсара он получил четвертую степень по теории и практике игры на фортепиано, но завалил выпускные экзамены общеобразовательной школы и в возрасте 16 лет вернулся в родной Занзибар. Два года спустя в стране начались беспорядки, и семья Балсара переехала в Великобританию.

В Англии 18-летний Фредди поступил в политехническую школу, занимался в основном живописью, работал упаковщиком в аэропорту Хитроу в Лондоне и грузчиком на торговом складе.

В 1966-м Балсара поступил по конкурсу в престижный художественный колледж Илинг в Лондоне и начал учиться на иллюстратора. Вместе с другом он снимал квартиру в престижном районе Кенсингтон.



Тогда же Балсара подружился с вокалистом и бас-гитаристом группы Smile Тимом Стаффелом — на тот момент в его коллективе играли гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор. Будущий вокалист интересовался их творчеством и часто посещал репетиции.

В 23 года Фредди получил диплом по изобразительному искусству и дизайну, благополучно защитив диссертацию о творчестве своего кумира — гитариста Джими Хендрикса. В августе 1969-го Балсара за десять дней выучил весь репертуар группы Ibex из Ливерпуля и стал ее новым вокалистом. Однако вскоре коллектив распался, и Фредди перешел в Sour Milk Sea, куда его приняли после первого прослушивания. Эта группа также просуществовала совсем недолго.

Весной 1970 года Тим Стаффел покинул Smile, и его место занял Балсара. Он продемонстрировал свои лидерские качества, стал фронтменом группы и переименовал ее в Queen. Музыкант также сменил свою фамилию и стал Меркьюри в честь покровительствующей ему планеты. Уже через год коллектив выступал на разогреве у популярной британской группы Yes.

«Возможно, если бы я тогда не ушел, мир был бы другим», — говорил Стаффел позднее.

В феврале 1971 года был сформирован «классический состав» Queen: вокалист Фредди Меркьюри, гитарист Брайан Мэй, барабанщик Роджер Тейлор и басист Джон Дикон.

Большую часть песен для Queen написал сам Меркьюри. Его первая композиция «Seven Seas of Rhye», написанная в 1973-м, попала во всевозможные чарты, а выпущенная через год «Killer Queen» обеспечила группе первый серьезный успех. Он понимал свои возможности и позволял себе публично говорить нескромные, но мотивирующие фразы.

«Я не собираюсь становиться звездой, я хочу стать легендой!» — говорил Меркьюри.

Наиболее известными песнями Queen являются «We Are the Champions», «Seven Seas of Rhye», «Somebody to Love», «Don't Stop Me Now», «Crazy Little Thing Called Love» и «Bohemian Rhapsody». При создании «Богемской рапсодии» Меркьюри решил поэкспериментировать и смешал несколько стилей: поп, оперу, хард-рок и балладу.

«В каждом альбоме мы позволяем себе немного лишнего... Но в этом и заключаются Queen. В определенный момент мы понимаем, что нам хочется перейти границы дозволенного. Это и заставляет нас двигаться вперед, — говорил Меркьюри.

Для продвижения на радио шестиминутной композиции, состоящей из букета жанров, музыканту пришлось повоевать со звукозаписывающей компанией: никто не верил, что «Рапсодия» сможет стать хитом. В этом группе помог шоумен Кенни Эверетт, который пропустил песню в эфир радио Capital. В итоге трек занимал лидирующие позиции в Великобритании на протяжении девяти недель.

Далее последовал выход пластинки «A Night at the Opera», гастроли коллектива по Англии, США, Канаде и Японии, а также выступления с Монтсеррат Кабалье и Королевским балетом. В 1980-м Меркьюри решил поменять имидж, сделав короткую прическу и отрастив усы. Тогда же он придумал свою «фишку» — бегать по сцене с микрофоном на полуразобранной стойке.

Около семи лет Меркьюри встречался с бывшей девушкой своего коллеги Брайана Мэя, продавщицей модного магазина Мэри Остин. Они были помолвлены, и певец долгое время пытался отрицать свою бисексуальность. Однако в середине 1970-х он не смог совладать с собой и закрутил роман с исполнительным директором звукозаписывающего лейбла «Elektra Records». В 1976 года Меркьюри признался Остин в своей бисексуальности, после чего они расстались, оставшись хорошими друзьями.

Обрушившиеся деньги и слава спровоцировали стремление музыканта всегда быть в центре внимания и устраивать сумасшедшие вечеринки с эротикой, алкоголем и наркотиками. В 1986 году СМИ заговорили о том, что Меркьюри болен СПИДом. В 1989-м Queen выпустили альбом «The Miracle», но не поехали в тур из-за слабости фронтмена. Он сам осознавал скорую смерть, и в последние годы жизни записал сольный альбом «Barcelona» и три альбома в рамках Queen. Два из них — «The Miracle» и «Innuendo» — вышли еще при жизни исполнителя. В 1991 году он публично признался, что болен СПИДом.

«Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всем мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью», — сказал Меркьюри.

Свое последнее выступление Фредди дал 8 октября 1988 года вместе с оперной дивой Монсеррат Кабалье в Барселоне, где дуэь исполнил три песни с недавно вышедшего совместного альбома «Барселона», посвященного избранию города столицей Олимпийских игр 1992 года.

Уже тогда певец сильно страдал от своей болезни. Участники концерта рассказывали, что Меркьюри был очень сильно загримирован, а после ухода за кулисы, его буквально несли под руки до гримерки — настолько слаб был Меркьюри. Тем не менее, никто из присутствоваших в зале зрителей не заметил катастрофического состояния певца.

За день до смерти он передал права на песню «Bohemian Rhapsody» фонду Теренса Хиггинса по борьбе с ВИЧ и СПИДом и скончался 24 ноября 1991 года. Официальной причиной смерти артиста считается бронхопневмония, развившаяся на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДа.

В своем завещании Меркьюри попросил включить на его похоронах песни «You've Got a Friend» Ареты Франклин и арию «D'Amor Sull' Ali Rosee» из оперы Верди «Трубадур» в исполнении Монсеррат Кабалье. Также он призвал близких не разглашать место своего погребения: долгое время о нем знали только родные музыканта.

Только в 2013 году газета The Daily Mirror сообщила, прах певца находится на кладбище Кенсал Грин в Западном Лондоне.

В апреле 1992 года на стадионе «Уэмбли» прошел концерт памяти Меркьюри, в котором приняли участие оставшиеся участники группы Queen, а также многие мировые звезды. Доходы, вырученные от продажи билетов, составили 19,4 млн фунтов и были направлены в фонды борьбы со СПИДом.