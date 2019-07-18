«Выгнал бы пиарщиков Алибасова»: экс-директор «Тату» о шоу-бизнесе

— Перед «Евровидением-2019» вы выступили резко против участия вашего бывшего подопечного Сергея Лазарева в конкурсе из-за его позиции по Крыму, но он все же поехал на шоу и занял там третье место. Как оцените его выступление?

Реклама

— «Евровидение» я, конечно, посмотрел полностью. Что касается Лазарева, я очень неоднозначно отношусь к этому человеку. Признаю его талант, это прежде всего, признаю его упорство и желание побеждать — это главная, наверное, его черта характера. Я более чем признаю талант Филиппа Киркорова как исполнителя, в первую очередь, и во вторую – как продюсера. Талантливого, яркого, который знает что нужно, как найти, кого найти, кто сможет это сделать. Для меня в этом плане нет никаких сомнений или удивлений. Но что касается исключительно человеческих качеств Сергея — тут я категорически против.

— Не смягчают ли вашу позицию в данном вопросе оправдания Лазарева, что его слова были вырваны из контекста?

— Высказывался по этому поводу еще при первом его выступлении и был за победу команды России. Я ведь человек не с улицы. Прекрасно понимаю, где телевизионная нарезка, где она смонтирована, а где — высказывание, с эмоциями, с глазами, с интонацией, с понижением-повышением тембра голоса. Поэтому его объяснения, что это была нарезка... Это вранье.

— Вы стояли за успехом группы «Тату», которая добилась немалой популярности за рубежом. На ваш взгляд, возможно ли повторение подобного в наши дни?

— Зачем нужен повтор, когда был прекрасный оригинал? Смысла в повторе нет никакого. Спародировать, скопировать то, что делала в свое время группа «Тату» и что сделал Иван Шаповалов, — просто невозможно. Я вам скажу больше того — у Ивана была масса предложений попытаться повторить успех группы «Тату», но сделать второе «Тату» он категорически отказывался.

Невозможно это повторить — то, что было сделано тогда. Тогда было стечение всех благоприятствующих обстоятельств. Девочки, композитор Сергей Галоян, талант продюсера Ивана Шаповалова, который нашел все это соединил, скомпилировал. Сейчас сделать похоже на «Тату» — это неинтересно, это пошло, повтор. А к повтору всегда другие требования, до которых он, как правило, недотягивает. Нет желания сделать что-то интересное, яркое. Все очень среднее, очень среднее. Ничего не вырывается из контекста.

— Вы давали положительную оценку таким программам, как «Голос», потому что они предоставляют возможность молодым талантам показать себя. Как думаете, скажется ли на будущем проекта скандал с победой дочери Алсу?

— Я смотрел внимательно все сезоны «Голоса» — кроме последнего. Его уже без особого интереса, как в том старом мультфильме — для начала выбирают лучших из лучших, потом просто лучших, потом лучших из худших, потом просто выбирают. Вот такое у нас сейчас началось с «Голосом». Потому что в первой программе был жесточайший отбор.

Что касается победы дочери Алсу — больше всего мне жалко ребенка. Жалко эту девочку. Она не виновата. И поверьте мне, что она спела ничуть не хуже, чем Ержан Максим. К счастью, мы слышим. Мы с женой смотрели внимательно, я ей на YouTube включил — что та пела, что он пел. Просто у него больше эмоциональности, энергетики, а она более спокойная. Ей немножко другие песни петь нужно все-таки. У нас Алсу же тоже не прыгала, не танцевала на сцене. У нее прекрасные песни, у нее нет яркого такого голосового дара, она не обладает сверхъестественным голосом в пять октав. Но она поет песни, которые западают в душу, которые ты вспоминаешь. Так же и дочечка ее.

И она не виновата в этой победе. Просто у нас люди очень, к сожалению, зачастую из артистической тусовки, очень любят пресмыкаться.

— Одна из главных тем российского медиапространства этого лета — история вашего коллеги Бари Алибасова. Произошедшее с ним уже назвали фальсификацией и спланированной пиар-акцией. Что вы думаете об отравлении артиста «Кротом» и последовавшими за этим событиями?

— Вы знаете, Бари, скорее мой друг и приятель, чем коллега. Сравниться с Бари очень сложно, крайне сложно. Бари — талантливейший человек. Надо просто знать Бари, бывать с ним в одной компании, бывать у него дома. Видеть, как Бари относится к своим гостям, к чистоте, чтобы был порядок, чтобы везде было чисто. Он увидел, когда еще была жива его пиар-директор Люда, царствие ей небесное, что ему подали не на той тарелке отбивную — он ее бросил на пол. Бари — очень экспрессивный, очень эмоциональный и очень горячий человек.

Я не удивлюсь, что кто-то, возможно, просто оставил этот дурацкий «Крот». «Крота» не держат так на столе. Кто-то оставил «Крота», человеку уже 72 года, он уже не все хорошо видит. Взял, налил его. И когда уже набрал в рот, у него же умывальник один и второй, развернулся и выплюнул.

Но все равно был какой-то небольшой ожог, он прополоскал рот, вызвали скорую, сделали ему промывание. Просто его пиарщики на этом решили сделать пиар-акцию. Я считаю, что если вы уж беретесь за пиар-акцию, то вы доводите ее до мельчайших деталей. Потому что на сегодняшний день СМИ докопаются до мельчайших подробностей. До самых-самых глубин. И если вы уж пиарщики и берете за это большие деньги — отработайте эту пиар-акцию так, чтобы не было никаких заковырок. Чтобы все возможные шероховатости были убраны изначально. Если уж делать, так делать на «отлично». Я бы на месте Бари Каримовича выгнал бы этих пиарщиков, которые проработали эту историю, и нашел бы себе других. Вы знаете, я верю, что что-то произошло, но пиарщики этот момент подхватили и начали раскручивать, не продумав всех деталей, всех тонкостей.

— Справедливо ли и дальше называть Алибасова — в первую очередь — продюсером, если сам он уже популярнее своих проектов?

— Нет, Бари — продюсер. И «Интеграл» — это его огромнейшее детище, самое серьезное. И группа «На-На». На сегодняшний день «нанайцы» приобрели новое звучание, новые песни появились, новые солисты у него есть. Поэтому Бари все-таки продюсер, поверьте мне.

Даже, наверное, каким-то образом, может, был частично спродюсирован им и весь этот инцидент. Талантливый человек талантлив во всем – и в продюсировании музыкальных коллективов, и в продюсировании своей личной жизни.

— В связи с недавней смертью Юлии Началовой вы заявили, что певицу намеренно не замечали и не давали ей раскрыться. Кто помешал ей завоевать популярность у слушателей?

— Понимаете, у нас, к огромному сожалению, в нашей стране, чтобы тебя показывали по телевизору или крутили на радио твои песни — а у Юли ведь потрясающие песни, они очень душевные, очень красивые — но, чтобы эти песни звучали, нужны огромные деньги. Плюс вот эти требования к накачиванию губ, к похудению… Ну просто, для меня это дикость, когда они начинают над собой измываться, лишь бы только понравиться и стать популярными. Появляются эти «поющие трусы» или поющие любовницы — без голоса, без ничего. Но в них вложили миллионы, и они крутятся по всем каналам — куда ни плюнь, попадешь в эту певичку. Как человеку с талантом, который обладает талантом, даром, энергетикой, без огромных денег завоевать популярность? Никак. К сожалению, в нашей стране — никак.

Опять же — когда устроили эту вакханалию в связи со смертью Началовой, начали все говорить, выступать, все артисты такие прямо друзья… А куда ж вы раньше смотрели, товарищи дорогие?! Когда она искала любовь? И как у Островского в «Бесприданнице»: «Я искала любовь, но не нашла ее». Не нашла любви среди тех же друзей, среди тех же мужей, которые у нее были, среди своих родных. Искала любви, но не нашла. И смерть — на 39-м году жизни...

— За последние пару лет фокус внимания к звездам во многом сместился в явно драматичную сторону — кончины Жанны Фриске, Олега Яковлева, Евгения Осина, Криса Кельми, Децла и других становились главными темами для обсуждения едва ли не на месяцы. Почему люди стали уделять такое пристальное внимание уходам знаменитостей?

— Потому что все под Богом ходим. Думай о смерти каждый день. Как сказано в Евангелии — бди и помни. Есть евангельская притча — когда один из богатых людей говорит: «Я сейчас настрою себе закрома, засыплю их полностью пшеницей и буду отдыхать, и душа моя будет радоваться». А Господь говорит ему: «Я приду сегодня ночью и твою душу заберу». Поэтому помнить нужно всегда. Это первое. Что касается Яковлева… Обратите внимание, что те же Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Аполлонов — они говорят больше об Игоре Сорине, они говорят о Яковлеве очень мало. Начинаешь расспрашивать их — сколько передач было, но они как-то отворачиваются и уходят в сторону.

— Есть ли выход для талантливого человека, который обнаружил, что не может справиться с обрушившейся на него славой и изоляцией?

— Если ты не можешь справиться — то лучше в это не иди. Лучше занимайся своим конкретным делом, приноси людям пользу в другом. Если ты уж пришел на сцену — то ты либо справляйся с этой историей, либо живи в таком накале и знай, что ты можешь в любой момент умереть. В любой момент может случиться трагедия. Но ты отдаешь себя.

Такие артисты, как Андрей Александрович Миронов, Владимир Семенович Высоцкий и другие, кто умер на сцене, они отдавали себя, они отдавали свою жизнь. Понимаете, как Гелена Великанова собиралась на свой концерт сольный и умерла у двери. Как Евгений Павлович Леонов, который 20 с лишним дней был в состоянии комы и все равно продолжал играть после выздоровления, после того, как его подняли на ноги. И, идя на спектакль, умер у двери. Понимаете – вот это интересно. Эти люди отдают себя, сгорают для того, чтобы мы помнили их всю жизнь. Это издержки профессии.

— В прошлом году разразилась серьезная полемика вокруг нелестного комментария Земфиры в адрес юных певиц Монеточки и Гречки. Чья позиция в этом конфликте кажется вам сильнее?

— Вы понимаете, Земфира — это Земфира, она останется Земфирой навсегда. Что касается Монеточки и Гречки и всех вот этих новеньких… Мне кажется, что Земфиру просто спросили, и она сказала, а так, по большому счету, она на них внимания не обращает, это продукт сиюминутный. В данном месте, в данный момент. Поверьте, пройдет какое-то время, появится что-то новое, и о Монеточке — а тем более о Гречке — забудут напрочь. Их даже артистами назвать нельзя. Это продукт шоу-бизнеса, продюсерский, выпущен на одну минуту, на сегодня. На сегодня-завтра. Не более того.

Земфира есть Земфира. В любое время включи Земфиру, и ты наслаждаешься. И песнями, и музыкой, и текстами, и тем, как она это исполняет. Поэтому, я думаю, что Зямочка должна… Ничего она не должна, в принципе. Зяма может почивать на лаврах. Вот она может почивать на лаврах и делать то, что считает нужным, и всегда будет восприниматься великолепно.

— На волне популярности, которую удалось завоевать молодым артистам за счет нарушения писаных и неписаных правил российского шоу-бизнеса, многие из ветеранов сцены тоже решились на изменение имиджа. Флагманом этого движения стал Филипп Киркоров, с которым вы раньше работали, выпустивший, в частности, «хулиганские» клипы «Ibiza» и «Цвет настроения синий». Успех данных релизов — победа самого Киркорова или тех, кем он вдохновлялся?

— Это победа Киркорова. Мы можем говорить о художественной значимости этих клипов очень много, рассказывать, что это такое, что это безобразие. Но поймите, что этими клипами и этими песнями Филипп подтянул к себе огромнейшую армию своих новых фанатов. Он заполучил своего зрителя снова. И ему за это хвала и почет. Потому что ему деньги, как и Алле Пугачевой в свое время, никто не несет, никто не дает. Эти люди пашут, роют землю под ногами, добиваясь того, чего они добиваются.