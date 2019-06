Плейлист недели: Мадонна, Goldlink и Bat for Lashes

Мадонна — «Crave» (ft. Swae Lee)

На своей 14-й пластинке «Madame X» Мадонна внезапно ударилась в хип-хоп, снабдив треки и модными треп-трещотками, и куплетами от Quavo и Swae Lee. «Мадам Икс — секретный агент, который путешествует по миру, меняет обличья, сражается за свободу, приносит свет во тьму», — рассказывала о концепции поп-дива. В целом — из альбома получился отличный травелог, вдохновленный жизнью в Португалии, куда сама певица, к слову, перебралась еще год назад.

Фредди Гиббс и Madlib — «Giannis» (ft. Андерсон Паак)

В преддверии выхода нового альбома рэпер Фредди Гиббс и продюсер Отис Джексон-младший (он же Madlib) поделились песней «Giannis», названной в честь баскетболиста Янниса Адетокумбо. В записи принял участие Андерсон Паак. Выход пластинки запланирован на 28 июня. «Bandana» станет продолжением первого совместного проекта артистов «Piñata», которому месяцем ранее стукнуло пять лет.

Noel Gallagher's High Flying Birds — «Black Star Dancing»

Британец Ноэль Галлахер попрощался с рок-музыкой (надеемся, не навсегда) и вместе со своей группой представил мини-альбом «Black Star Dancing» — стильный диско-поп, состоящий из трех новинок и двух ремиксов на заглавную композицию.

RSAC и Ella — «Оттенки»

Лидер группы RSAC Феликс Бондарев и украинская певица Ella выпустили совместный альбом «Фелла». В него вошли восемь песен, в том числе прошлогодние «NBA» («Не мешай») и «Поезда» («Мне уже неважно») с пластинок «Аргументы» и «Голые факты». Не стоит искать здесь присущих Бондареву рок-страстей и экспрессии, его куплетов тут вообще почти нет. Внутри — вполне себе пристойный ар-н-би с приятным женским вокалом, наложенным на акустическую гитару и треп-биты.

Goldlink — «Coke White / Moscow» (ft. Пуша Ти)»

Второй альбом вашингтонского рэпера Д'Антони Карлоса, известного под псевдонимом GoldLink, нужно слушать даже ради классного звездного состава — Tyler, The Creator, Пуша Ти, Khalid, Wizkid и другие. Второй аргумент — Карлос является одним из самых техничных хип-хоп исполнителей на современной сцене.

Bat for Lashes — «Kids in the Dark»

Британская исполнительница Наташа Хан (она же Bat for Lashes) вернулась с первой за три года композицией под названием «Kids in the Dark» — пронзительный синти-поп в духе блистательного «The Haunted Man».

Aparde — «Hands Rest»

Немецкий электронщик Aparde продолжает рефлексировать, но уже на втором студийном альбоме «Hands Rest»: 38-минутное приключение по всем мыслимым и немыслимым уголкам разума.