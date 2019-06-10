Необратимые увечья? Жизнь Алибасова на волоске

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, передает Mash. По информации телеграм-канала, содержание гемоглобина в крови артиста достигло критического уровня в 80 г/л (при норме 120-150).

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Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин в свою очередь опроверг тревожные известия.

«Эта информация не соответствует действительности, — приводит его слова РИА «Новости». — Действительно, врачи сказали, что Бари Каримович очнулся, ненадолго открыл глаза, спросил про кота, и сейчас он снова спит. Видимо они добавляют лекарство, я точно не знаю, нам не говорят. Врачи делают свою работу».

В то же время Горжанкин сообщил, что музыкант по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна. По его словам, медики не говорят, с чем связана такая задержка.

«10 июня Бари Алибасов, находящийся в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи им. Склифосовского, не вышел из состояния медикаментозного сна. Врачи не говорят, с чем связана такая задержка», — приводит его слова ТАСС.

Горжанкин отметил, что в случае, если Алибасов выйдет «из сна», то, скорее всего, не сможет питаться самостоятельно. Он напомнил, что артист находится в таком состоянии уже четверо суток, а по планам врачей, это должно было занять два дня.

«Все, что удалось узнать у одного из врачей, вероятнее всего, Алибасов, если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода», — добавил Горжанкин.

Ранее сын Алибасова поделился подробностями о состоянии продюсера.

«Он четвертый день в медикаментозном сне — это необходимо, чтобы все силы организма пошли на восстановление. С дыхательными путями, с желудком, проблем, к счастью, нет. Сейчас главное, чтобы зажил кишечник», — цитирует его сайт kp.ru.

По словам Бари Алибасова-младшего, проблема заключается в том, что один из ожогов, полученных основателем группы «На-На», зарастает неправильно и может стать причиной закупоривания кишечника.

Он также прокомментировал появившиеся слухи о том, что у известного продюсера якобы развилась «белая горячка», назвав информацию не соответствующей действительности.

«Нет, конечно, этого нет. Сейчас врачи наблюдают его, и завтра будет понятно, понадобится ли операция. Искренне надеюсь, что завтра нам скажут — все окей, и начнется уже реабилитация», — рассказал он.

Сын музыканта подчеркнул, что врачи описывают ситуацию как стабильно тяжелую, однако угрозы жизни Алибасова нет. Он также добавил, что в сложившейся ситуации главное — избежать осложнений. Он также рассказал, что в какой-то момент продюсер проснулся и первым делом спросил про кота.

«У нас две проблемы сейчас. Первая проблема в том, что он еще в себя не пришел. С одной стороны, он уже не под лекарствами, а в себя не приходит. С утра глаза открыл первый раз, должен был уже проснуться, но не проснулся. С утра только прохрипел: «Где мой кот? Все ли в порядке с котом?». Сейчас без сознания до сих пор», — передает слова Алибасова-младшего «Интерфакс».

Алибасов был введен в медикаментозный сон 6 июня. Как сообщил его представитель, врачи надеялись таким образом устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения необходимых процедур.

По словам Бари Алибасова-младшего, его отец отравился чистящим средством на студии звукозаписи. Продюсер привык к тому, что все вещи у него дома находятся в определенных местах — в частности, рядом с раковиной у него стоят разные напитки.

«Видимо, кто-то незадолго до этого прочищал трубы и забыл убрать емкость», — пояснил он.

Несмотря на то, что часть жидкости Алибасов тут же выплюнул, он все-таки получил серьезную травму пищеварительной системы. Его сын назвал одной из причин произошедшего «суетливый характер» своего отца.

Как сообщал Горжанкин, маркировка чистящего средства «Крот», которое перепутал с соком продюсер, не соответствует требованиям законодательства и ГОСТам. Соответствующий вывод также сделали аналитики автономной некоммерческой организации за несколько месяцев до отравления.

После госпитализации отца Бари Алибасов-младший утверждал, что его здоровью ничего не угрожает, но уже 5 июня официальный представитель продюсера рассказал журналистам о том, что врачи диагностировали четвертую степень ожога желудка. Горжанкин отметил, что в сложившейся ситуации любые прогнозы носят «неопределенный характер». Вместе с этим, он рассказал, что в палате Алибасова разрешили находиться его супруге, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, а сам продюсер «даже пытается шутить».