О дочке Алсу ни слова? Наставники «Голоса» обратились к детям

Во время специального выпуска шоу «Голос.Дети» будет продемонстрировано видеообращение звездных наставников проекта к участникам. Ожидается, что дополнительный выпуск сможет прояснить ситуацию с несправедливым результатом голосования в финале шестого сезона шоу, сообщает РИА «Новости». Прямой эфир мероприятия начнется в пятницу, 24 мая в 21:30 по московскому времени и продлится два часа.

«Каждый из наставников записал видеообращение детям, так как это очень важно для них», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Пока неясно, приняла ли участие в записи одна из наставниц сезона Светлана Лобода, которая отказалась от участия в спецвыпуске. Как сообщила PR-директор популярной певицы, Лобода находится на гастролях и не имеет возможности быть в Москве 24 мая.

Представители наставников Валерия Меладзе и Пелагеи отказались от комментариев на эту тему, отметив, что всей информацией на этот счет располагают представители Первого канала.

К слову, Первый канал ранее отказался раскрывать детали того, что именно будет происходить во время спецвыпуска и кто в нем примет участие, подчеркнув, что всем неравнодушным следует дождаться прямого эфира. Также ранее сообщалось, что для участия в специальном выпуске были приглашены все финалисты конкурса. Тем не менее, пока неизвестно, приняли ли приглашение все девять конкурсантов.

Несколько дней назад популярная певица Алсу впервые публично высказалась по поводу скандала, разразившегося после победы ее дочери Микеллы Абрамовой на проекте.

В эфире радиостанции «Серебряный дождь» исполнительница выразила мнение о том, что юные участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Однако при этом звезда не сомневается, что «все закончится хорошо».

Кроме того певица рассказала, что ее дочь сама примет решение, быть ей на спецвыпуске шоу или нет.

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — заявила Алсу.

Артистка пообещала дать более развернутый комментарий по сложившейся ситуации 1 июня — в День защиты детей.

Ранее певица и бывшая наставница основного проекта «Голос» Полина Гагарина высказалась по поводу финальной песни Абрамовой на проекте. Во время интервью на YouTube-шоу «А поговорить?» артистка призналась, что не следила за шестым сезоном «Голос. Дети» , поскольку в это время принимала участие в международном песенном шоу «Singer» в Китае.

Однако резонансная история вынудила ее посмотреть выступление десятилетней победительницы проекта. Гагарина убеждена, что песня американских музыкантов Эминема и Рианны «Love the Way You Lie» была слишком сложной для ребенка и она с ней не справилась. Кроме того певица призналась, что сама хотела выступить с этим хитом, поскольку он очень популярен в Китае, но по какой-то причине передумала.

«Чтобы вы понимали, это суперсложная песня для профессионала, про ребенка я молчу вообще. Это должно быть такое дыхание! Она начала-то просто потрясающе, и потом я понимаю, что «ну и все», потому что закончилось дыхание. Потому что она ребенок, ей десять лет», — сказала исполнительница.

Гагарина заявила, что Микелле следовало выбрать композицию попроще, кроме того, она обвинила взрослых в «подставе» ребенка.

«Поэтому я просто в защиту ребенка говорю, что нельзя было так подставлять, нельзя было давать ей эту песню. Если она сама ее выбрала, надо было отговорить», — выразила мнение певица.

Победительница второй «Фабрики звезд» выразила солидарность со многими российскими знаменитостями, осудившими тех, кто подверг ребенка травле.

«Не ее вина в том, что произошло. И это ужасно, что сейчас ребенок испытывает, потому что просто нельзя было так делать. Чтобы ребенок не испытывал этого ада, который она, наверняка, переживает. Люди очень злые, очень», — заключила певица.

Отвечая на вопрос ведущей о том, возможна ли на этом шоу, по ее мнению, подтасовка или накрутка голосов, Гагарина не смогла дать однозначный ответ.