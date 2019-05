«Втянули в какие-то игры»: Алсу о победе дочки на «Голосе»

Популярная исполнительница Алсу впервые публично прокомментировала скандал, вызванный победой ее дочери Микеллы на проекте «Голос. Дети». Заслуженная артистка России в эфире радиостанции «Серебряный дождь» посетовала на то, что юных участников проекта «втянули в какие-то игры». Несмотря на это она уверена, что «все закончится хорошо».

Кроме того певица подчеркнула, что ее дочь сама будет принимать решение относительно своего участия в специальном выпуске детского «Голоса», который состоится 24 мая и будет показан в прямом эфире Первого канала.

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — сказала Алсу.

Более подробный комментарий по сложившейся неприятной ситуации исполнительница пообещала дать 1 июня — в День защиты детей.

«Газета.Ru» запросила комментарий у Первого канала относительно заявления Алсу, однако ответ не был получен.

Накануне певица Полина Гагарина прокомментировала скандальную ситуацию в финале проекта. Во время интервью YouTube-шоу «А поговорить?» исполнительница призналась, что за шестым сезоном «Голоса» она не следила, в связи с тем, что в это время участвовала в международном песенном шоу «Singer» в Китае. Однако разразившийся скандал вынудил певицу посмотреть выступление десятилетней дочери Алсу. По мнению Гагариной песня рэпера Эминема и певицы Рианны «Love the Way You Lie» оказалась для ребенка слишком сложной и она ее не вытянула. Она также отметила, что этот хит очень популярен в Китае, и она сама хотела с ним выступить, но передумала.

«Чтобы вы понимали, это суперсложная песня для профессионала, про ребенка я молчу вообще. Это должно быть такое дыхание! Она начала-то просто потрясающе, и потом я понимаю, что «ну и все», потому что закончилось дыхание. Потому что она ребенок, ей десять лет», — сказала артистка.

Певица убеждена, что Микелле следовало подобрать менее сложную композицию, а также она обвинила взрослых в «подставе» ребенка.

«Поэтому я просто в защиту ребенка говорю, что нельзя было так подставлять, нельзя было давать ей эту песню. Если она сама ее выбрала, надо было отговорить», — сказала исполнительница.

Как и многие другие российские знаменитости, Гагарина осудила тех, что подверг юную артистку травле.

«Не ее вина в том, что произошло. И это ужасно, что сейчас ребенок испытывает, потому что просто нельзя было так делать. Чтобы ребенок не испытывал этого ада, который она, наверняка, переживает. Люди очень злые, очень», — сделала неутешительный вывод Гагарина.

На вопрос ведущей о том, считает ли певица возможным подтасовку или накрутку голосов бывшая наставница участников шоу не смогла дать однозначный ответ.

«Не то, чтобы подтасовать… Наверное, можно попросить, чтобы проголосовали», — сказала певица.

Свое мнение о махинациях во время голосования на детском конкурсе также выразил правозащитник Григорий Мельконьянц, один из видов деятельности которого является защита прав избирателей и слежение за честностью выборов.Он выразил сожаление, что подобные скандалы подрывают доверие к электронным системам.

«Возможно, в будущем мы сможем таким же образом выбирать Госдуму и президента. Но из-за того, что совершенно бездарно организована защита этих систем, существующих сейчас только для сбора денег, но никак не для гарантии безопасности опросов, доверие к новым технологиям подрывается на годы вперед», — сказал он в интервью «Собеседнику».

Позже певец Алексей Чумаков высказал необычную версию произошедшего. По мнению артиста, накрутка голосов вполне могла стать саботажем со стороны врагов Алсу.

«Ведь это могла сделать как семья Алсу, так и люди, желающие им навредить. Потому важно именно найти заказчика», — цитирует его слова «Телепрограмма».

Вместе с тем Чумаков уверен, что дочь Алсу заслужила первое место в песенном конкурсе и достойна миллионной награды.

«То, что Микелла потрясающе поет, я утверждаю и буду дальше настаивать. Это факт!» — заключил Чумаков.