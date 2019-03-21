Врач Началовой — нарколог? Тайну раскрыл Первый канал

На российском телевидении простились с известной певицей Юлией Началовой, скончавшейся 16 марта на 39-м году жизни. В студиях программы «Прямой эфир» и «Пусть говорят» обсудили ранее неизвестные подробности жизни и смерти артистки.

Одной из центральных тем выпусков стали судебные разбирательства между Началовой и ее бывшим мужем, хоккеистом Александром Фроловым. Предметом тяжбы стала квартира в столичном элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» площадью 167 квадратных метров.

Согласно СМИ, апартаменты достались Началовой от ее второго супруга, экс-футболиста Евгения Алдонина. Позднее вокалистка якобы продала половину квартиры за 20 млн рублей Фролову.

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После расставания спортсмен предъявил претензии по поводу выплаченных за половину квартиры денег. Тогда Началова заявила, что не получала их, в результате чего последний подал заявление в суд. В то же время дело осложняется и наличием в нем третьей стороны. В декабре 2018 года нижегородская компания «Весенние инвестиции» подала иск в суд уже на обоих владельцев квартиры — Началову и Фролова, предъявив свои права на квартиру.

После смерти певицы СМИ сообщили, что ее пиар-менеджер Анна Исаева обратилась к Фролову с призывом отказаться от судебного иска.

В студии ток-шоу официальный представитель хоккеиста прокомментировал просьбы отозвать 20-миллионный иск. По словам адвоката, спор возник намного раньше, и его «рано или поздно» необходимо решать.

«Нам, в свою очередь, также очень жаль, что из жизни ушла такая молодая женщина, а ее дочка осталась без мамы. Но спор возник намного раньше, чем произошли эти печальные события и с ним все равно рано или поздно придется что-то делать», — заявил адвокат.

В эфире программы «Пусть говорят» также обсудили и новость о том, что Юлия Началова якобы болела раком. По словам телеведущего Егора Иващенко, незадолго до съемок шоу «Один в один» певица победила лимфому, диагностированную на ранних стадиях. В свою очередь пресс-секретарь Юлии опровергла слухи о тяжелом заболевании.

Ведущий ток-шоу Дмитрий Борисов также объявил, что главный врач одной из отечественных клиник Василий Шуров, которого СМИ называют человеком, лечившим Началову, является практикующим врачом-наркологом, чем вызвал небывалый ажиотаж в студии. Сам доктор утверждал, что занимался лечением именно как координатор. Он также добавил, что по его профилю у певицы проблем не было.

Тогда в разговор вмешался певец Александр Панайотов. Он подчеркнул, что Началова пристально следила за своим здоровьем. Кроме того, он призвал остановить данное обсуждение и перейти на разговор о творчестве Началовой.

«Юля следила за своим здоровьем. Следила — как могла. Может, не придавала такого значения — как во все это вылилось... Но занималась. И я уверен, что Юля с нами будет всегда», — заявил он.

В студии программы появилась певица Лика Стар, участвовавшая в шоу «Последний герой» вместе с Началовой. Она рассказала, что во время нахождения на проекте артистка хотела вернуться домой.

«Благодарна судьбе, что мне посчастливилось оказаться на острове вместе с Юлей и Жанной [Фриске — прим.]. В последние дни «Героя» Юля была настолько шокирована, что не может справиться с ситуацией, но понимала, что обязана там находиться, так как ее просто попросили туда полететь. Отказать же она не могла, она была очень вежливой. Она просила, молила, чтобы ее вернули домой. Но почему-то зрителям преподносилось, что она капризная натура».

Не обошлось и без обсуждения «мистической цепи» смертей участников «Последнего героя». По словам Стар, в случае с кончиной Началовой не стоит верить в «злых духов».

«Вообще не стоит верить в этих злых духов, — добавила певица. — Когда я освободилась с «Героя», мне показалось, что со мной что-то не то. Но оказалось, что я беременна. И потом у меня родилась прекрасная дочь».

Среди гостей программы была представлена дочь Яны Волковой — победительницы того самого «Последнего героя», в котором участвовала Началова. Инга также выразила мнение, что никакого «проклятия» шоу нет.

«Все это ерунда. Моя мама — человек, который всегда верил во все такое мистическое. Если бы такая ситуация с проклятиями была, я бы об этом точно знала. Но этого ничего не было... Да, мама говорила, что было тяжело, у людей ломались пальцы, они голодали, все было по-настоящему. Думаю, это просто совпадение... Мы живем в такой экологии, у каждого из участников были гастроли, стресс».

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнениями после раны ноги.