Плейлист недели: Билли Айлиш, The Chemical Brothers и Girlpool

Билли Айлиш — «Bury A Friend»

17-летняя поп-звезда Билли Айлиш не перестает удивлять поклонников в преддверии выхода нового альбома «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». На днях певица выпустила сингл «Bury A Friend» — до мелочей выверенный минимализм с грохочущей перкуссией и рассеянными синтезаторными мелодиями в сочетании с завораживающим голосом Билли (отдаленно напоминает «Black Skinhead» Канье Уэста). Вместе с песней вышел и клип, снятый в лучших традициях хоррора: в нем артистка борется с собственными демонами, прячущимися под кроватью.

Теофилус Лондон — «Whiplash» (ft. Tame Impala)

Главный адепт современной неопсиходелии Кевин Паркер (Tame Impala) уже успел наладить сотрудничество с хип-хоп артистами, включая Asap Rocky, Трэвиса Скотта и Канье Уэста. На этот раз талантливый австралиец засветился в одном треке «Whiplash» с небезыизвестным Теофилусом Лондоном: стильный и бодрый олдскул с прямыми отсылками к культовым электронщикам Daft Punk.

King Gizzard & the Lizard Wizard — «Cyboogie»

Австралийские виртуозы King Gizzard & the Lizard Wizard, исполняющие причудливый психоделик-рок, выпустили первую за 12 месяцев композицию «Cyboogie». В ней коллектив обратился к жизнерадостной эпохе спейс-диско с присущими ей футуристическими синтезаторами. Кроме того, песня обзавелась и семиминутным ретро-клипом в стиле сай-фай, снятым давним режиссером бэнда Джейсоном Галеа и вдохновленным мюзиклом «Призрак рая» 1974 года Брайана Де Пальмы.

The Chemical Brothers — «Got to Keep On»

Легендарный британский электронный дуэт The Chemical Brothers представил очередной трек с грядущего девятого студийного альбома «No Geography» (релиз 12 апреля) под названием «Got to Keep On». В нем Эд Саймонс и Том Роуландс взяли в качестве заглавного семпла композицию «Dance With Me» Питера Брауна и Бетти Райт, ставшую образцом диско 80-х, и сделали из нее самую настоящую бомбу с яркими переходами и заразительными грувом.

Дейв Харрингтон — «Dreams Field»

Мультиинструменталист, продюсер и один из участников электронного коллектива Darkside, созданного совместно с диджеем Николасом Джааром, Дейв Харрингтон отметился сольным релизом «Pure Imagination, No Country». В нем музыкант экспериментирует со звучанием и совмещает эстетику разных жанров в одной пластинке: тяготеет к диссонансу в совершенно волшебной «Dreams Field» или вдохновляется джазовыми мотивами в «Slides Redux».

Ади Сулейман — «Strange Roses»

В 2018 году с выходом релиза «Memories» 26-летний артист из Великобритании Ади Сулейман навел шуму на современной соул-сцене, доказав, что как никто другой способен создавать гармоничные треки. На этой неделе он представил новый сингл «Strange Roses» — в нем умиротворенные ударные в сочетании с заразительным фортепиано по традиции сливаются в душевной лирике Ади.

Girlpool — «Chemical Freeze»

Восходящие звезды инди-сцены Клео Такер и Гармони Тивидад из группы Girlpool выпустили третью студийную пластинку «What Chaos Is Imaginary»: сюрреалистичный и мечтательный подростковый рок на стыке дрим-попа о меланхоличной и безмятежной юности.