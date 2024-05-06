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В США на трассе перевернулся грузовик с пивом

UPI: в США фура с пивом перевернулась на трассе и заблокировала движение

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Menomonee Falls Police Department/X

В США на трассе перевернулась фура с пивом, пишет издание UPI. Из-за аварии часть шоссе оказалось перекрытым.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел на трассе в штате Висконсин. Водитель фуры, перевозивший ящики с пивом, не справился с управлением, и перевернул грузовик, разлив на дорогу сотни литров пенного напитка.

В результате ДТП две полосы движения были перекрыты. Полиция предупредила автомобилистов о необходимости искать альтернативные маршруты, пока специалисты устраняют последствия ДТП.

На данный момент офицеры выясняют все обстоятельства случившегося, чтобы составить полную картину и установить виновных. Водитель фуры получил легкие травмы — медики оказали ему помощь на месте.

Ранее диетолог назвала главные причины постоянной тяги к пиву. По словам специалистов, в этом виновата нехватка в организме человека витаминов и нутриентов, содержащихся в напитке.

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