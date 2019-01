Плейлист недели: Лана Дель Рей, Фьючер и The Weeknd

Фьючер — «Jumping On A Jet»

С начала года 35-летний хип-хоп артист из Атланты Нейведиус Уилберн, наиболее известный под псевдонимом Фьючер, продолжает демонстрировать сверхэффективность: после фита с рэпером Френч Монтана «NASA», сингла «Crushed Up», он выпустил новый взрывной трек под названием «Jumping On a Jet».

Кроме того, песня обзавелась и красочным визуалом — клипом, режиссером которого стал Колин Тилли. В нем исполнитель читает рэп в грузовом отсеке самолета, сорит деньгами, взбирается по лестнице на фоне красной планеты и бороздит космические просторы на высоте нескольких тысяч километров. Новинка войдет в грядущий альбом артиста «The WIZRD», который станет доступен 18 января.

Лана Дель Рей — «hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it»

«Такой женщине, как я, опасно хранить надежду, — но она у меня все еще есть», — поет Лана в своем новом сингле с оригинальным (и очень длинным!) названием. Меланхоличная, ленивая во всех смысла композиция — пятиминутная баллада о любви и всепоглащающей тоске, отмеченнная, как и присуще певице, проникновенной лирикой — очередная заявка на победу в послужном списке артистки. Сопродюсером трека выступил американский музыкант, участник групп Fun. и Bleachers Джек Антонофф. Песня войдет в пятый альбом Ланы «Norman Fucking Rockwell», который должен выйти уже этой весной.

Билли Эйлиш — «When I Was Older»

Восходящая звезда поп-сцены 17-летняя певица Билли Эйлиш отметилась новым синглом «WHEN I WAS OLDER», вдохновленным картиной «Рома» мексиканского режиссера, обладателя «Золотого глобуса» Альфонсо Куарона. В отличие от известного хита «Copycat», песня получилась куда более минималистичной в плане звучания: длинное интро, местами напоминающее колыбельную, в конечном счете сменяется атмосферным инструменталом.

Кейлани — «Nights Like This»

Прошлой осенью американская ар-н-би-певица Кейлани объявила о своей беременности, что, как видно на практике, совершенно не мешает ей заниматься любимым делом и радовать поклонников новыми хитами. На днях она представила новую композицию «Nights Like This», записанную совместно с рэпером Ty Dolla $ign. На деле вышла меланхоличная песня, в которой артистка ностальгирует о прошлых отношениях. Как сообщила сама исполнительница в недавнем интервью Beats 1, в ближайшее время она готовит выпустить сразу два проекта: полноценный альбом, а также микстейп.

Gesaffelstein ft. The Weeknd — «Lost In The Fire»

Французский техно-диджей Gesaffelstein, недавно обзаведшийся выгодной сделкой с Columbia Records, выпустил совместный с The Weeknd хит под названием «Lost In The Fire». То, что трек станет коммерчески успешным для обоих исполнителей, не вызывает сомнения (с момента релиза он занимает первую строчку сайта Genius), однако ожидать чего-то необычного от музыкантов точно не стоит: без схожести с заглавной песней альбома «Starboy» канадца не обошлось. Новая песня станет синглом с первого за шесть лет (!) нового альбома Gesaffelstein «Hyperion», релиз которого намечен на 2019 год.

Сэм Смит, Нормани — «Dancing With A Stranger»

Британский певец и четырехкратный лауреат премии «Грэмми» Сэм Смит на этот раз точно прыгнул выше головы. В новой композиции «Dancing With A Stranger», написанной совместно с экс-участницей Fifth Harmony Нормани Кордей, артист уходит от привычного «балладного» звучания и вдохновляется танцевальными мотивами 80-х.

Лорен Хурэги — «More Than That»

Соул-певица и еще одна бывшая участница Fifth Harmony, с мая 2018 года объявившая о начале сольной карьеры, представила новый трек «More Than That». По словам самой артистки, при написании песни она черпала вдохновение с греческой богини Афродиты. В итоге вышла чувственная и проникновенная композиция, пронизанная бархатным голосом вокалистки.