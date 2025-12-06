На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России нанесли массированный удар по объектам электроэнергетики Украины

Минэнерго Украины заявило об отключении света после массированного удара ВС РФ
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Министерство энергетики Украины в Telegram-канале заявило, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по украинским объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии.

По данным ведомства, есть повреждения объектов в Киевской, Львовской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

«Во всех регионах Украины сегодня используются графики почасовых отключений. Также продолжают действовать графики ограничения мощности промышленных потребителей и бизнеса», — отметили в Минэнерго.

29 ноября сообщалось, что в Киеве и в Киевской области были зафиксированы масштабные перебои с электроэнергией.

По данным ведомства, ночью 29 ноября на объектах энергетики в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях произошли взрывы. Специалисты рассказали, что во всех регионах страны применялись графики почасовых отключений. Помимо этого, во многих областях продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Ранее Зеленский признал, что предстоящая зима будет для Украины «очень тяжелой».

