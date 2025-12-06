В Минобороны РФ назвали уничтоженные за сутки объекты инфраструктуры ВСУ

Российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 152-х районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что удары осуществлялись при помощи боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Украинские СМИ писали, что 6 декабря на западе Украины в Луцке произошли взрывы. Звуки взрывов также фиксировались в Днепропетровске, Полтаве, Львовской области и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Также в Минобороны РФ сообщали, что российские военные обнаружили и уничтожили полевой склад боеприпасов военнослужащих ВСУ в районе Константиновки в Донецкой народной республике.

