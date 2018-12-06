Крым аукнулся: Вайкуле бежит из Латвии?

Супруг советской и латвийской эстрадной исполнительницы Лаймы Вайкуле прокомментировал информацию в прессе о том, что артистка якобы продает свое жилье и уезжает из Латвии. Об этом сообщает ФАН.

«Нам хорошо в нашей стране и в нашем доме. Нас все устраивает», — рассказал Андрей Латковский в интервью kp.ru.

Реклама

Муж исполнительницы заявил, что не знает, откуда берутся слухи. По его словам, дом был выставлен на продажу еще пять лет назад, однако поступившие предложения не устроили супругов.

«Никто ничего не продает! Мы продавали дом пять лет назад. Нам тогда сделали предложение, мы обсуждали его. Сейчас, если нам вдруг предложат сумму, которая нас устроит, мы рассмотрим предложение. Я не знаю откуда вообще такие новости возникли. Нам хорошо в нашей стране и в нашем доме. Нас все устраивает», — рассказал он.

Новость о том, что народная артистка Латвии готовится покинуть страну, появилась после того, как СМИ сообщили, что певица якобы распродает свое имущество. Уточнялось, что исполнительница выставила на торги свой особняк в Юрмале, где живет более 20 лет. Известно, что в гости к супругам в разное время заходили и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, и Филипп Киркоров, и многие другие звезды российской эстрады.

По некоторым данным, в особняке Вайкуле имеется шесть комнат, с участком в две тысячи квадратных метров. В доме есть баня, бассейн и мебель, изготовленная на заказ.

Ранее скандал вокруг латвийской звезды разгорелся из-за заявления, что она никогда не поедет выступать в Крым, так как гражданам ЕС «запрещено» посещать полуостров. Об этом Лайма заявила на пресс-конференции перед концертом в Одессе.

«Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — цитирует Вайкуле kp.ru.

Она также выступила в защиту артистов, попавших в «черные списки» на Украине: «Нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит».

Кроме того, певица рассказала, что не скучает по временам СССР и рада, что «все разрушилось»: «У меня нет и не может быть ностальгии по СССР! Я счастлива, что все это разрушилось. Хотя было тяжело».

Заявления латвийской исполнительницы вызвали противоречивую реакцию со стороны общественности. Так, российский сенатор Алексей Пушков назвал «выдумкой и ахинеей» слова певицы о запрете выступать в Крыму. Кроме того, Вайкуле подверглась критике и со стороны коллег по цеху, в том числе и от российского певца и композитора Олега Газманова.

«По крайней мере, это было некрасиво. Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья. Ей, по крайней мере, Россия все дала», — цитирует автора хитов «Есаул» и «Морячка» РИА «Новости».

Позже Вайкуле пояснила, что готова приехать в Крым, как только с России снимут санкции, введенные после присоединения полуострова. Артистка отметила, что готова в этом случае выступить даже бесплатно.

Ранее российский музыкант, шоумен и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в ближайшее время не планирует выступать с концертами на Украине, так как это может вызвать негативную реакцию со стороны российских поклонников его творчества.

В апреле 2017 года артист попал в базу украинского сайта «Миротворец» как «враг Украины». Летом 2016-го группа «Ленинград» выступила с концертом в Крыму, не спросив на это разрешения украинских властей. Тогда музыкант заявил, что «не привык ломиться в закрытую дверь», и спокойно отнесся к тому, что его могут не пустить на Украину.