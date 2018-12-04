«Курил и ругался матом»: Панина обвинили в дебоше на борту

Российский актер и лауреат Государственной премии России Алексей Панин прояснил информацию о том, он якобы устроил пьяный дебош на рейсе Стамбул — Москва, и назвал ее «глупой новостью». По словам артиста, он уже давно находится дома вместе с дочкой и впервые слышит о снятии его с самолета. Об этом сообщает агентство Nation News.

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Ранее СМИ писали о том, что Панин был задержан в аэропорту Внуково за пьяный дебош на рейсе, следовавшем из Стамбула. По некоторым данным, инцидент произошел 1 декабря. Несмотря на многочисленные предупреждения членов экипажа, артист якобы дважды покурил в туалетной комнате самолета, заявив, что правильно курить на борту, закрыв детектор дыма салфеткой, его научила бывшая жена-стюардесса.

Кроме того, по словам представителя авиакомпании, актер нарушал общественный порядок и неоднократно оскорблял бортпроводников, употребляя матерные слова. После посадки в Москве на борт были вызваны полицейские, которые сняли актера с рейса.

«Кричал, что он «звезда и в России ему ничего не будет». Распивал алкогольные напитки на борту и требовал принести ему ручку, чтобы он раздавал автографы. Своей вины не отрицал и просил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции», — цитирует источник РИА «Новости».

В то же время источник подчеркнул, что сам Панин «своей вины не отрицал» и просил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции. В пресс-службе компании заявили, что намерены взыскать ​с актера все вынужденные расходы, в том числе за санитарную обработку самолета.

Звезда фильма «Жмурки» Алексей Панин уже не в первый раз устраивает дебош на борту самолета. В августе этого года рейс одной из отечественных авиакомпаний, следовавший из Симферополя в столичный аэропорт Внуково, вернули из-за актера.

Тогда в пресс-службе сообщили, что самолет вернули из-за того, что артист якобы передумал лететь и захотел остаться. По словам правоохранительных органов, у них не было претензий к Панину, а все вопросы, связанные с задержкой рейса, будет решать авиакомпания.

Сам 41-летний актер подчеркнул, что авиалиния не предъявляла ему никаких претензий. «Просто мы решили с дочкой остаться на день в Крыму», — рассказал артист.

Ранее Панин в социальных сетях назвал жителей России «умственно ограниченными» и пообещал приезжать в страну только за деньгами. Обсуждение разгорелось под фотографией, где российский актер стоит у гроба эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона, скончавшегося 30 августа.

По словам артиста, инстаграм для него — «отображение его эмоций и чувств в конкретный момент времени». «Но боюсь, что с вашим скудоумием вам этого не понять», — подчеркнул он.

Однако позднее Панин опроверг информацию об эмиграции. «На секунду залез в душ, а мне уже люди пишут о том, что все СМИ активно муссируют тему о том, что Алексей Панин, оказывается, уезжает из России. О как. Не знал я, конечно, ничего о своей миграции», — написал он в социальных сетях.

Он также пояснил, что с октября начинает снимать новый фильм и этим постом предупреждает своих актеров, что с ним все в порядке и покидать страну он не собирается.

В начале октября артист вместе с дочерью Алиной отправился в Саратов на съемки своей дебютной картины «Я вернулся». Новоиспеченный режиссер не раз признавался, что на протяжении 20 лет он шел к тому, чтобы снять собственное кино. По его словам, производство картины вынудило его бросить пить и курить.

«Я думал, что я все знаю о кино, я почувствовал себя мэтром. Оказалось, что я не знаю ничего. Это невероятно сложно, тяжело эмоционально и физически. Приходилось контролировать практически все. <...> Я не пил, не курил, поправился, начал даже с дуру заниматься спортом», — рассказывал актер.