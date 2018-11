«Заводят молодежь»: как срывают концерты в России

«Наше выступление — не преступление»

28 ноября концерт группы Ic3peak, запланированный на 1 декабря в Новосибирске, был отменен. По словам менеджера, владельцы клуба неделю вели переговоры с силовиками, но в результате «площадка сдалась». Накануне стало известно, что в Перми силовики трижды сорвали выступление Ic3peak, после чего попросили участников группы «покинуть город».

По некоторым данным, глава администрации Ленинского района Перми Александр Козенков настоятельно рекомендовал организаторам не проводить мероприятие из-за «суицидальной направленности» текстов дуэта.

Аналогичная ситуация возникла у музыкантов и в других городах России: в Нижнем Новгороде группе пришлось сменить три площадки, прежде чем выступить, а в Казани полиция дала отыграть коллективу лишь 25 минут.

Реклама

Тогда группа уточнила, что в клубы звонили из местных органов власти и ФСБ. «Наше выступление — не преступление. Мы будем делать концерт», — заявили исполнители.

После случившегося поклонники тут же посчитали, что виной всему стал недавно вышедшей клип группы на песню «Смерти больше нет» с последнего студийного альбома дуэта «Сказка». В нем вокалистка группы Настя Креслина обливает себя бензином на фоне Дома Правительства в Москве и поет, сидя на шее у омоновца перед зданием ФСБ на Лубянке.

«Призывали убить и избить»

В этот же день концерт популярного рэпера Элджея в Якутске был также отменен из-за угрозы срыва. По словам организаторов мероприятия, это произошло после того, как артисту пригрозили расправой.

«Артисту угрожали расправой. Человека, который занимается творчеством и является самым прослушиваемым исполнителем в России, призывали избить и убить в Якутске. Мы могли бы идти до конца и провести концерт. Но мы переживаем за провокации, за неконтролируемую толпу и за угрозы нападения во время концерта и после. Мы отменяем концерт, пусть это будет уроком для города», — сообщили организаторы мероприятия.

Накануне, 26 ноября, стало известно о том, что управление образования администрации Якутска разослало по местным школам рекомендации не допускать учеников на концерт Элджея, поскольку «репертуар исполнителя может вызвать у детей, в частности, желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».

«Я не эксперт, но...»

Череда отменены концертов коснулась и школьного панк-коллектива «Френдзона», чье выступление должно было состояться 4 декабря в Вологде.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова направила обращение в прокуратуру и Роскомнадзор с требованием запретить концерты «Френдзоны» и рэпера Хаски.

«Ко мне обратились с жалобами родители детей. Концерты были заявлены с ограничением 12+. Я не эксперт, но, прослушав ряд песен и распечатав их тексты, я считаю, что они содержат угрозу для наших детей. Я направила обращение в прокуратуру области и Роскомнадзор с просьбой оценить тексты исполнителей», — заявила Смирнова.

«Растормаживают сферу половых влечений»

В октябре этого года в Нижнем Новгороде местная прокуратура отменила сразу несколько концертов в связи с распространением запрещенной информации среди детей. Среди исполнителей, чьи концерты не состоялись, были Элджей, Матранг, Монеточка и Джа Калиб.

В ходе проверки ведомство установило, что песни исполнителей содержат нецензурную брань и информацию, «способную вызвать желание употребить алкоголь и запрещенные вещества». Организаторов концертов привлекли к ответственности по статье 6.17 КоАП РФ.

Месяцем ранее в интернете было распространено 19-страничное обращение представителей «родительской общественности Нижнего Новгорода», которые требовали от властей запретить выступления восемнадцати «деструктивных артистов».

Авторы письма попросили администрацию Нижегородской области обратить внимание на целый ряд музыкантов, чьи концерты запланированы в одном из городских клубов. В этот перечень попали «Хлеб», Гон.Фладд, Within Temptation, Джа Калиб, Ганвест, HammAli & Navai, The Hatters, «Animal Джаz», Монеточка, Федук, Little Big, Элджей, Rock & Beer Festival, Anacondaz, Фейс, «Пошлая Молли», Хаски и ATL.

По их мнению, выступления артистов являются недопустимыми с точки зрения морали и нравственности, а также «подрывающими информационную безопасность детей, наносящими вред их здоровью, физическому, психическому, духовному, нравственному развитию».

В тексте обращения также подчеркивалось, что песни перечисленных исполнителей содержат пропаганду алкоголя, наркомании, а также призыв к суициду и каннибализму. Кроме того, они «растормаживают сферу половых влечений, в том числе описывая сцены различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, глумятся над смертью, выражают ненависть к семейным и государственным устоям».

Война культур

21 ноября концертный зал в Краснодаре отменил выступление рэпера Хаски. По словам менеджера рэпера Андрея Орехова, причиной стало давление прокуратуры. Накануне был также сорван концерт в Ростове-на-Дону.

Как сообщали СМИ, сотрудники клуба Bounce, в котором должен был состояться концерт Хаски, получили от прокуратуры предостережение о недопустимости нарушения закона о защите детей от вредной информации.

В документе говорилось о том, что тексты песен рэпера содержат призывы к суициду, экстремизму и пропаганду наркотиков. К Bounce прибыл наряд полиции, а здание клуба было обесточено.

После срыва концерта Хаски вышел на улицу к поклонникам и исполнил для них свою песню с крыши автомобиля. Рэпер был арестован по статье о мелком хулиганстве, однако 26 ноября арест был отменен.

По словам адвоката исполнителя Алексей Аванесяна, Первомайский районный суд принял во внимание некие «исключительные личные обстоятельства» Хаски и удовлетворил его жалобу.

Вечером 26 ноября в Москве прошел концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку рэпера. Его главными действующими лицами стали Оксимирон, Баста и Нойз MC. Позже Хаски сообщил, что деньги, собранные с мероприятия, передадут правозащитным организациям и музыкантам, чьи концерты тоже оказались под угрозой срыва.

«Война культур»

После ареста Хаски американская газета The New York Times назвала произошедшее «войной культур» в России.

По мнению издания, произошедшее с рэпером является частью кампании, направленной на продвижение семейных ценностей в России. В материале высказывается предположение, что чиновники и другие заинтересованные группы продвигают эту политику, чтобы привлечь к себе внимание властей.

В качестве примера издание приводит недавнее письмо депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова. В нем Петров обратился к генеральному прокурору России с просьбой запретить рэп-концерты в России.

«Там, где употреблялись призывы к суициду, употреблению наркотиков, отрицанию действующего строя — все, кто употреблял, все в списке были <...> Я просто попросил вдогонку сделать список для того, чтобы выглядело более обоснованно», — заявил Петров.

Это не первый случай, когда выступление рэпера было отменено под давлением прокуратуры. В октябре Хаски сообщил о срыве концерта в Тольятти. По словам исполнителя, в его песнях нашли «призывы к каннибализму, оскорбления чувств верующих, пропаганду нацизма и полового разврата». Также 17 ноября клип Хаски на песню «Иуда» был заблокирован на ютьюбе в России «по требованию государственных органов».

Рэперам — гранты

На фоне массовой отмены концертов российских исполнителей директор Службы внешней разведки и председатель оргкомитета по поддержке литературы Сергей Нарышкин предложил Минкульту поддерживать рэп-исполнителей правительственными грантами.

«Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, министерству культуры стоит подумать о поддержке такой современной формы поэтической и музыкальной культуры», — высказался по итогам заседания Нарышкин.

Он добавил, что позже от имени оргкомитета будет направлено обращение в правительство, «чтобы оно издало соответствующий распорядительный акт».

Предложение Нарышкина поддержал спецпредставитель президента России по культуре Михаил Швыдкой, заявивший, что с рэперами «надо налаживать диалог»:

«Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это… Я вижу, как эти ребята «заводят» молодежь… это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя».

При этом Швыдкой отметил, что с молодежью нельзя общаться с помощью запретов. В качестве примера он привел ситуацию с гонением рок-музыкантов в СССР в 1980-е годы. Об этом же говорил Оксимирон на столичном концерте в поддержку Хаски.

Осудил произошедшее с рэпером и певец Лев Лещенко. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что «сам факт вмешательства в искусство силовых структур» — это «беспрецедентный случай, и так быть не должно».

«Я считаю, что это недостойно и неправильно. Надо покопаться в законодательстве и посмотреть, насколько вообще на законодательном уровне правовые структуры могут вмешиваться в творческую жизнь. Мы ведь это уже проходили, просто раньше все это было на уровне худсоветов. Но надо посмотреть, может, это единичный случай, но если это становится тенденцией, то это ужасно», — заключил артист.