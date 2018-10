Стрельба в синагоге: Трамп счастлив

В субботу на митинге президента США в Индиане прозвучала песня «Happy» музыканта Фаррелла Уильямса, это произошло спустя несколько часов после нападения на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге, в результате которого погибли 11 человек, еще шестеро были ранены.

Разгневанный музыкант обратился к Дональду Трампу через своего адвоката Говарда Кинга.

«В трагедии, которая случилась в субботу в нашей стране, нет ничего «счастливого»», — отметил Кинг.

Также адвокат заявил, что Уильямс не предоставил и не предоставит Трампу разрешение публично распространять его музыку и утверждает, что использование «Happy» без его согласия является нарушением авторских прав и товарных знаков.

Несмотря на то, что обстоятельства здесь существенно отличаются, это уже не первый случай, когда музыканты запрещали Дональду Трампу использовать их музыку. Стивен Тайлер неоднократно протестовал против использования Трампом музыки Aerosmith. Представители групп Queen, R.E.M., наследники певца Принса, создатели фильма «Самолет президента» также отказывали Трампу в музыкальном сопровождении.

Фаррелл Уильямс родился 5 апреля 1973 в самом большом городе штата Виргиния, Вирджиния-Бич, став пятым сыном в семье.

В детстве Фаррелл много учился игре на разных инструментах, его родители стремились развивать в детях творческие способности, чем оказали сильное влияние на будущую карьеру младшего сына. В школьные годы он освоил клавишные и барабаны.

По словам самого Уильямса, в юные годы он старался окружать себя людьми со схожими интересами. В обычном летнем лагере, куда юного рэпера отправили в 13 лет, он обзавелся другом «по несчастью». Им стал Чад Хьюго, который позже сыграл не последнюю роль в жизни Уильямса.

Двое талантливых мальчишек в девяностые организовали группу, которую назвали The Neptunes. Ребята пели в стиле ритм-энд-блюз и хип-хоп, пользовались популярностью в школе, получали награды на музыкальных конкурсах.

Позже в жизни Фаррелла и Чада появился известный американский продюсер Тедд Райли, убедивший ребят в том, что они достойны большего и предложил заключить контракт со своей студией.

Собственные синглы группа The Neptunes практически не писала, они создавали хиты для других звезд. В 19 лет Уильямс написал «Rump Shaker» для группы Wrecks-n-effect. Песня достигла высоких позиций в чартах, дав возможность Фарреллу почувствовать себя неплохим композитором.

Благодаря смелым и оригинальным аранжировкам карьера молодых людей пошла в гору. В их песнях звучит электронный фанк, восточные мотивы и другие эффекты. Бритни Спирс, Мэрайя Кэри, Нелли, Гвен Стефани, Джастин Тимберлейк — лишь малая часть имен, с которыми работали Фаррелл и Чад.

В 2002 году уже состоявшиеся музыканты создают группу«N.E.R.D. Если The Neptunes в основном позиционировался как продюсерский проект, то N.E.R.D. стала возможностью играть самостоятельно. Дебютный альбом «In Search Of…» не был коммерчески успешным — в США он достиг лишь 56 строчки. Но следующие работы юношей вызвали больший отклик у слушателей. Просуществовав 5 лет, группа распалась.

Быть просто лучшим продюсерским дуэтом музыкантам казалось мало. Поэтому в 2005 году они создают свой лейбл «Star Trak», основная миссия которого — раскрутка начинающих хип-хоп исполнителей. В этом же году Фаррелл начал сольную карьеру, представив публике дебютный сингл «Can I Have It Like That».

Первый альбом «In My Mind» был выпущен в следующем году. По словам Уильямса, во время написания альбома он вдохновлялся творчеством и энергетикой Гвен Стефани, называя певицу своей музой.

«Happy» — первый сингл второго студийного альбома «Girl», выпущенного 21 ноября 2013 года. Композиция возглавила чарты Австралии, Бельгии, Германии, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии, Франции. Песня стала лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение» в 2014 году.

Также композиция стала саундтреком к мультфильму «Гадкий я 2» и была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня к фильму».

В марте 2014 года «Happy» трижды побывал на первом месте в Великобритании, что стало первым подобным случаем за примерно 60 лет со времени «тройного» достижения, которое установил Гай Митчелл своей песней «Singing the Blues» в 1957 году.

«Happy» — это третий для Фаррелла сингл, проданный в Соединенном королевстве тиражом более миллиона копий, после «Get Lucky» и «Blurred Lines». Только два других исполнителя в Великобритании имеют три или более синглов-миллионников. У группы The Beatles их шесть (дополнительно, Пол Маккартни и Джон Леннон имеют ещё по одному пост-битловскому миллионнику). У певицы Рианны их также три.

В 2014 году в США было продано 6,45 млн копий за год и более 6,9 млн копий к апрелю 2015 года.