Плейлист недели: The Prodigy, Сия и Шэк Уэс

Шэк Уэс — «Wanted»

Молодой рэпер из Гарлема Шэк Уэс, подписанный на лейбл Канье Уэста, выпустил очень сильный трек «Wanted» с зубодробительным битом и отличным продакшном. Неторопливая манера читки перебивается эмоциональными всплесками, и все это происходит на фоне тяжелой перегруженной басовой дорожки, производя очень интересный эффект.

The Prodigy — «Fight Fire With Fire»

Легенды электроники The Prodigy выпустили еще один сингл с их предстоящего альбома «No Tourists». Он заметно отличается от предыдущего «Light Up the Sky» и меньше опирается на раннее творчество группы, но Лиам Хаулетт наполняет изначально среднетемповую композицию безумным количеством кислотных синтезаторных звуков, так что получился очередной адреналиновый боевик.

Том Морелло — «Lead Poisoning»

Легендарный гитарист Rage Against The Machine Том Морелло неожиданно записал электронный альбом, в котором есть только один живой инструмент — гитара Тома. За неимением Зака Де Ла Рочи Морелло позвал огромное количество рэперов для записи. На треке «Lead Poisoning» читают сразу два участника Wu-Tang Clan — RZA и GZA. Звучит все достаточно необычно с фирменными морелловскими рифами и подчеркнутыми электронными битами. Ну а мастерство рэперов из легендарной банды придает всему действу дополнительную окраску.

Сия — «I'm Still Here»

Австралийская певица Сия выпустила новый сингл «I'm Still Here». Обладательница одного из самых сильных голосов в современной поп-музыке вновь поразила своим умением петь. Мелодически трек выполнен абсолютно в манере Сии, но это является ее большим преимуществом. Мало кто может исполнить эту песню так, как это делает автор.

Чарли XCX и Трой Сиван — «1999»

Британка Чарли ХСХ и Трой Сиван выпустили ностальгический трек «1999» и постарались это отразить в аранжировке, что им отчасти удалось — особенно в басовой партии. Номер надо прежде всего смотреть, а не слушать, потому что в клип включено какое-то невероятной количество отсылок к концу 90-х — «Титаник», «Матрица», Симсы, «Ведьма из Блэр», Эминем, Бритни Спирс и многое-многое другое.

Run The Jewels — «Let's Go (The Royal We)»

Санудтрек к блокбастеру «Веном» вышел явно лучше, чем сам фильм. Через неделю после премьеры был обнародован трек «Let's Go (The Royal We)» в исполнении хип-хоп дуэта Run The Jewels. Парни вновь отличились своим фирменным хардкорным звучанием, энергичной читкой и различными изысками с искажением сэмплов.

400 Pounds Of Punk — «One Way Or Another»

Архивариусы обнаружили кассету с демозаписями первой группы Джека Уайта 400 Pounds Of Punk. Джек Уайт тогда увлекался панком, много кричал в микрофон и очень грязно играл на гитаре. В 1997 году парни записали кавер на знаменитый хит Blondie «One Way Or Another», сыгранный намного тяжелее оригинала. Фанаты уже хотят, чтобы Джек выпустил что-то панковое, но пока музыкант занят записью нового альбома The Raconteurs.

Free Nationals — «Beauty & Essex»

Рэпер Андерсон Паак готовит к выпуску альбом, собрав группу Free Nationals, и первым синглом с него стал «Beauty & Essex». И это звучит очень красиво, с живыми инструментами, с отсылками к соулу 70-х, да и сам Андерсон обладает очень интересным и приятным голосом. В песне можно услышать нотки Gorillaz, большую любовь к Motown и Джорджу Бенсону. Прежде всего поражает очень насыщенная аранжировка с отличной ритм-секцией и богатыми гитарными партиями.

New Kids on the Block — «80s Baby»

И еще немного ностальгии в плейлисте — на этот раз по концу 80-х. Небезызвестные New Kids on the Block скоро выпустят новый альбом, что само по себе звучит анахронично. Но после реюниона в 2007-м коллектив гастролирует и пишет музыку с большим успехом. И первым синглом с него стала песня с говорящим названием «80s Baby». Скорее всего, при записи было использовано очень много автотюна, но зато парни звучат, словно записали трек 30 лет назад. Все аудиовизуальные фишечки 80-х прилагаются автоматически.