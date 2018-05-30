«Я ухожу, Карл!»: Эндрю Линкольн покинет «Ходячих мертвецов»

Актер Эндрю Линкольн покинет сериал «Ходячие мертвецы» после девятого сезона, сообщили несколько близких к проекту источников. В то же время и в самом девятом сезоне Линкольн, исполнитель роли Рика Граймса, лидера группы выживших, появится лишь в шести эпизодах. Ожидается, что всего в предстоящем сезоне будет 16 серий.

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По словам одного из знакомых 44-летнего актера, решение о расставании с популярной сагой о зомби он принял из-за желания сосредоточиться на полнометражных фильмах.

«Эндрю уходит, так как с него достаточно «Ходячих мертвецов», кроме того, он хочет сосредоточить собственную энергию на фильмах»,

— передает слова источника USMagazine.

Осведомитель также отметил, что напарник Линкольна по «Ходячим мертвецам» Норман Ридус, исполнитель роли одного из ключевых персонажей сериала Дэрила Диксона, в свою очередь, решил остаться в проекте, подписав соглашение на сумму в $20 млн.

Кроме того, стало известно о возвращении в сериал Лорен Кохэн, чья Мэгги Ри также является важной для истории героиней. В последний раз она появлялась в «Ходячих мертвецах» еще в шестом сезоне. Правда, и в предстоящей части проекта экранное время Кохэн будет ограниченным — Лорен также занята в драме ABC под названием «Виски Кавалер», из-за чего ей приходится разрываться между двумя съемочными площадками.

На данный момент официально объявлено лишь о шести эпизодах с Кохэн в первой части грядущего сезона, тогда как на заключительные восемь серий контракт между сторонами еще не заключен.

Эндрю Линкольн и его Рик Граймс известны далеко за пределами сериала телеканала AMC — даже те, кто понятия не имеют, что из себя представляют «Ходячие мертвецы», хотя раз видели сверхпопулярный в свое время мем про Карла (про Карла, Карл!).

Породивший шутку эпизод был впервые показан еще в марте 2013 года, когда состоялась премьера четвертой серии третьего сезона сериала. По сюжету Граймс узнает, что его жена скончалась при родах, после чего начинает рыдать, сокрушаться и падает на асфальт. Рядом с Риком в этот момент стоит его сын Карл, который просто молчит, устремив полный грусти взгляд в землю.

Примечательно, что популярность свалилась на мем не сразу — лишь в декабре того же года интернет-медиакомпания Buzzfeed опубликовала подборку шуток вокруг эпизода, пришедшуюся по душе пользователям.

Что касается России, то здесь мем «взорвал» еще спустя год. Зато как: на протяжении месяцев от шуток про Карла, кажется, нельзя было спрятаться даже в бункере.

Осторожно, дальше спойлеры!

Самого Карла, к слову, уже нет в сериале — персонажа, впервые появившегося еще в пилотной серии, вывели из «Ходячих мертвецов» по ходу восьмого сезона.

Исполнитель роли Граймса-младшего Чендлер Риггз позднее подчеркнул, что решение о расставании с проектом принимал не он.

Таким образом, в девятой части саги появится лишь один герой, сыгравший еще в дебютной серии, — и речь здесь, собственно, о самом Рике Граймсе, чей уход из «мертвецов» уже также очень близок.

Стоит отметить, что в настоящий момент под угрозой закрытия находится и весь проект в целом. Туманным будущее сериала стало во многом из-за восьмого сезона, подвергшегося жесточайшей критике со стороны фанатов, а также провалившегося в плане рейтингов. Впрочем, создатели саги пока что не выказывают особой обеспокоенности в связи с низкими показателями последнего из вышедших сезонов, объясняя это общей негативной тенденцией.

«Не думаю, что бренд «Ходячих мертвецов» потерял свою значимость в целом. Мне кажется, здесь мы наблюдаем иную ситуацию: у зрителей возникает меньше потребности срочно собираться у экранов, чтобы ознакомиться с тем или иным продуктом в определенное время», — говорит исполнительный продюсер Дэвид Алперт.

О съемках девятого сезона официально было объявлено в начале этого года, тогда же создатели заговорили и об юбилейном продолжении саги.Премьера последней для Рика Граймса части «Мертвецов» состоится в октябре 2018-го.