Вечная Кайли: юбилей главной певицы Австралии

Знаменитой австралийской поп-певице Кайли Миноуг исполнилось 50 лет. Она одна из самых влиятельных фигур поп-музыки, которую на пике популярности сравнивали с Мадонной.

Кайли Миноуг родилась в Мельбурне, ее отец — австралиец, мать — британка. Уже в десятилетнем возрасте Миноуг начала свое восхождение на вершину популярности, снимаясь в мыльных операх, но долгое время оставалась незамеченной.

Первый успех пришел к будущей певице в 1986 году после роли в сериале «Соседи», где она играла школьницу, устроившуюся на работу автомехаником. Роль принесла Кайли сразу несколько австралийских наград «Лоджи» за достижения на телевидении.

Годом позже Миноуг подписала свой первый контракт со звукозаписывающей компанией и выпустила самый популярный сингл 80-х в Австралии «The Locomotion».

Ее следующий сингл «I Should Be So Lucky» добрался до чартов Великобритании, Германии, Швейцарии и Финляндии.

Год спустя вышел дебютный альбом певицы «Kylie», который поднялся на первое место в британских хит-парадах, а в США получил «золотой» статус. Слушателя привлекли незатейливые мелодии с характерным поп-звучанием 80-х годов.

Правда, повторить успех первого альбома в США певице затем долгое время не удавалось. Несмотря на хорошие продажи у себя на родине и в Великобритании, самый крупный в мире североамериканский рынок был для артистки закрыт.

В середине 90-х годов Миноуг попробовала изменить свой имидж и музыкальный жанр.

Ее пятый и шестой альбомы стали творческой вершиной певицы, однако, как это часто бывает, не снискали популярности у широкой публики.

Пятый лонгплей 1994 года «Kylie Minogue» был тепло встречен в Великобритании и все Европе, благодаря хиту «Confide in Me».

В 1995 году Кайли воплотила свою мечту в жизнь и выпустила сингл «Where the Wild Roses Grow» с легендарным соотечественником Ником Кейвом, который, по признанию певицы, остается одним из ее любимых музыкантов.

Следующий альбом «Impossible Princess» (1997) стал ее лучшим с музыкальной точки зрения. Певица много экспериментировала над жанрами, аранжировками и создала по-настоящему интересный и разносторонний диск.

Любопытно, что поначалу пластинка была достаточно холодно встречена, как публикой, так и критиками, и высокие продажи у нее были лишь на родине в Австралии.

Однако в следующем десятилетии отношение у музыкальных критиков к альбому кардинально изменилось и почти во всех ретро-рецензиях «Impossible Princess» получил крайне положительные отзывы, в которых авторы признавались в том, что за первоначальную негативную реакцию должно быть попросту «стыдно».

В рамках рекламной кампании альбома певица много экспериментировала с различными музыкальными направлениями. Так, в 1997-м в результате сотрудничества с японским диджеем Towa Tei были записаны несколько хаус-композиций.

Не исключено, что отсутствие коммерческого успеха «Impossible Princess» побудило Кайли упростить свою музыку. Как признавалась сама певица, несмотря на хвалебные отзывы, она больше никогда не выпустит подобную пластинку. Как следствие, ее седьмой альбом «Light Years» вновь взлетел на вершины европейских чартов, а сингл «Spinning Around» поднялся на первую строчку британских чартов впервые за десять лет. Диск полностью выдержан в простом танцевальном стиле и основан на диско-ритмах.

В 2001 году вышел краеугольный альбом певицы «Fever», который помог ей добиться популярности на североамериканском рынке.

Однако международного успеха Кайли пришлось ждать почти год, так как американские издатели выпустили диск лишь в 2002-м. Именно на этом альбоме звучит ее главный хит «Can't Get You Out of My Head», который стал номером один более чем в 40 странах, в топ-200 журнала Billboard лонгплей поднялся на третье место.

В 2004 году певица получила «Грэмми» за сингл «Come into My Head», что окончательно утвердило ее в статусе одной из главных поп-певиц в мире, включая Северную Америку.

С тех пор Миноуг стала работать с модными продюсерами, которые на каждом альбоме создавали ей модный на данный момент времени звук, включая такие популярные направления, как электро, евродэнс и диско. В апреле этого года вышел 14-й альбом певицы «Golden», который стартовал на первом месте в британских чартах.

Карьера Кайли Миноуг могла завершиться еще 13 лет назад.

Весной 2005 года певице диагностировали рак груди. Кайли сделали операцию, а затем провели курс химиотерапии, после чего было объявлено, что заболевание вошло в стадию ремиссии.

Уже в июле Миноуг появилась на публике. В конце лета она выдержала еще один курс химиотерапии. В марте 2005 года Кайли возобновила свою концертную деятельность.

Три года спустя на известном американском ток-шоу Эллен ДеДженерес певица заявила, что диагноз был ей поставлен ошибочно.

Кайли Миноуг — кавалер Ордена Британской империи четвертой степени, награждена Медалью Столетия в Австралии и Орденом Искусств и литературы во Франции.

Певица была пять раз номинирована на премию «Грэмми» и взяла одну награду, трижды получила премию BRIT Awards — британский аналог «Грэмми».