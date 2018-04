Ни живые, ни мертвые: ABBA снова вместе

Легендарный шведский поп-квартет ABBA впервые за 35 лет записал новые песни. Группа объявила о скором выходе двух новых композиций на своей странице в соцсети.

«Решение создать мировой тур аватаров ABBA привело к неожиданным последствиям. Мы вчетвером почувствовали, что после 35 лет будет весело снова собраться и поработать в звукозаписывающей студии. И мы сделали это. И нам показалось, что ничего как будто не поменялось за все это время, а мы всего лишь ушли в короткий отпуск. Это очень радостные чувства, — гласит инстаграм группы. --

Это привело к записи двух новых песен, и одна из них под названием «I Still Have Faith in You» (Я все еще верю в тебя) будет исполнена нашими цифровыми аватарами в декабре. Мы, может, уже совсем зрелые, но песня — новая. И это здорово».

Текст подписан именами музыкантов группы — Агнета, Бенни, Бьорн, Анни-Фрид.

Участники группа ABBA Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад перестали выступать вместе на постоянной основе еще в 1982 году после десятилетия крайне успешной международной карьеры. В последний раз поклонники шведского коллектива могли видеть всю четверку на одной сцене в 1986 году. С тех пор участники группы не дали ни одного совместного выступления.

В этом году группа ABBA также не предстанет на сцене во плоти, однако за них это сделают виртуальные аватары. Ульвеус называет их «аббатарами».

«Аббатары — это цифровые версии участников ABBA из 1979 года», — приводит слова музыканта The Local.

В виртуальном туре группы будут использованы передовые технологии, с помощью которых зрители увидят на сцене реалистичные 3D-проекции музыкантов, исполняющих свои знаменитые хиты.

Такая технология уже находит свое применение в шоу-бизнесе. Так, после смерти «короля поп-музыки» Майкла Джексона была использована его голограмма на вечере памяти артиста.

Несмотря на более чем 30-летние отсутствие, ABBA не теряет в популярности. Их пластинки продолжают продаваться, а песни хорошо знают даже современные дети.

Всего квартет продал более 370 млн копий альбомов, а сборник самых популярных хитов группы «ABBA Gold», выпущенный в 1992 году, стал одним из самых продаваемых альбомов в мире, разойдясь тиражом в 27 млн экземпляров.

Шведский квартет собрался в 1972 году и уже весной следующего года придумал краткое и легко запоминающееся название АВВА, которое представляет собой акроним, сформированный из первых букв имен каждого члена группы.

Первые годы своего существования коллектив пользовался известностью только на родине, однако в 1974 году состоялось поворотное для группы событие, когда они выиграли в Англии конкурс «Евровидение» с песней «Waterloo».

Уже в конце года группа отправилась в свое первое европейское турне. Год спустя АВВА завоевала сердца поклонников в Великобритании, а затем покорила и самый крупный рынок в США.

Любопытно, но квартет никогда официально не объявлял о своем распаде, хотя уже более 30 лет не появлялся в оригинальном составе на сцене. Тем не менее, музыканты группы продолжают активную деятельность и постоянно напоминают о себе во всем мире.

В 1999 году вышел мюзикл «Mamma mia!», основанный на песнях квартета. Название спектакля также было взято из одноименной песни 1975 года. Мюзикл прошел на сценах всего мира с грандиозным успехом, заработав около $2 млрд. На бродвейской сцене постановка шла с 2001 по 2015 год.

В мюзикле использованы знаменитые хиты АВВА «Money, Money, Money», «Super Trouper», «Dancing Queen», «Take a Chance on Me», «Thank You for the Music», «The Winner Takes It All» и многие другие.

В 2008 году вышла одноименная голливудская экранизация спектакля с Мерил Стрип, Колином Фертом и Пирсом Броснаном в ролях. Картина собрала в мировом прокате $615 млн при бюджете в $52 млн и оказалась на пятом месте в списке самых кассовых фильмов года.

В этом году выйдет сиквел фильма под названием «Mamma Mia! Here We Go Again».

В картине примут участие те же актеры и персонажи. Премьера запланирована на 20 июля.