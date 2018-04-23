Тоже театр: Бузова покоряет подмостки

Комедия с эротическими элементами «Мужчина нарасхват» терроризирует отечественную театральную сцену почти два с половиной года. Впервые она была показана еще в 2015-м — в постановке были задействованы участники команды КВН «Уездный город» Евгений Никишин и Сергей Писаренко, а также половина «Дуэта имени Чехова» в лице Антона Лирника. Главную женскую роль в постановке исполняла звезда сериалов «Кухня», «Отель «Элеон» и «Я лечу» Мария Горбань.

Реклама

В «Мужчине нарасхват» рассказывается история юной девушки по имени Полина, в жизни которой появляется «настоящий принц». Между ними вспыхивают чувства, и вскоре принц приглашает Полину с собой в Париж. На месте же выясняется, что у принца уже есть официальная принцесса, — и Полина решает встать на путь мести.

Первое время постановка не привлекала особого шума, однако прошлой зимой на смену Горбань внезапно пришла Ольга Бузова. Причем сама актриса узнала об этом уже от своих фанатов.

«Вот так бывает в нашей профессии, — написала Мария в своем инстаграме. — Узнаю от поклонников, что больше не играю в спектакле, которому посвятила полтора года жизни — творчества, гастролей, рекламы. Жаль, что это происходит за спиной. Ужасно неприятно».

После этого появились слухи, что остальные актеры якобы отказываются работать с Бузовой и уходят. Однако это то ли действительно были лишь слухи, то ли конфликт быстро урегулировали — но вскоре на обновленных афишах появилась экс-ведущая и участница «Дома-2».

При этом в социальных сетях участникам постановки пришлось несладко. Писаренко в итоге публично выступил в защиту новоиспеченной театральной актрисы:

«Друзья, не ругайте нас! Решение принимаем не мы. К тому же женская роль в спектакле небольшая».

После первых показов на авторов посыпались противоречивые отзывы — некоторые с увлечением разносили «Мужчину нарасхват», отказываясь считать искусством спектакль, часть сцен которого «скорее напоминает оргию»; другие — например, бывшая участница того же «Дома-2» Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитренко — горячо благодарили Бузову за «вечер юмора».

Наибольший ажиотаж вызвал эпизод, в котором скандальная звезда оказывается лежащей между двух актеров. (Связана ли с этим композиция «Мало половин» и строчки «Я открываю мир других мужчин» — не ясно.)

Бузова регулярно анонсирует предстоящие даты показа спектакля у себя в инстаграме. Пост от 22 апреля, в котором говорится о намеченной на четверг постановке в Сочи, практически разделил подписчиков артистки на два воинствующих лагеря.

«Сочи, завтра мы у вас. Всех ждем! «Мужчина нарасхват» — это спектакль, где смешно все! Даже эротические сцены. Сочи, встречаемся 23 апреля», — написала она.

Некоторые комментаторы утверждали, что на Ольге держится вся постановка, и без нее было бы не смешно (сложно понять, является ли позитивным это утверждение), в то время как часть других выражал полное несогласие с текстом анонса мероприятия, в котором сказано: «О том, что Бузова — отличная актриса, знают еще не все. В спектакле «Мужчина нарасхват» она прекрасна».

Понять, каким образом весть об актерском таланте Бузовой еще не настигла каждого россиянина, не представляется возможным, ведь певица и телеведущая уже давно снимается в небольших ролях в кино, однако и в театре «Мужчина нарасхват» для нее — не первый опыт.

Несколько лет назад она была задействована в постановке режиссера Льва Рахлина «Черный бриллиант». Ее партнерами по сцене были профессиональные актеры Игорь Лифанов, Дмитрий Исаев и Марина Доможирова, однако даже их участие не сумело предотвратить катастрофу: зрители премьерного показа массово покидали зал во время антракта — и так и не возвращались.

Организаторы осмелились предположить, что это произошло из-за того, что гости ожидали увидеть на сцене заявленных Андрея Урганта и Аллу Михееву, а не Ольгу Бузову. На следующий день ситуацию спасли (в умеренной степени) поклонники артистки, которые пришли уже конкретно на нее. Однако часть зрителей все равно сбежала из театра прямо во время действа — во второй раз показ проходил уже без антракта. Это не помогло.