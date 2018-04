Плейлист недели: камбэк A Perfect Circle и неизвестный Принс

Фазер Джон Мисти — «Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All»

Американский фолк-рокер Фазер Джон Мисти готовит к выпуску четвертый студийник «God's Favorite Customer» и потихоньку выпускает к нему синглы. Судя по уже имеющимся вещам, Джош Тиллман (настоящее имя музыканта) после прошлогоднего провала с «Pure Comedy» образумился и вновь взялся за хорошие песни. В случае с «Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All» он явно смотрел в сторону The Beatles и, главным образом, Пола Маккартни — вышло чудесно.

Джей Коул — «KOD»

Американский рэпер Джей Коул — протеже Джея Зи — внезапно выпустил первый за два года альбом, сделав анонс всего за пару дней до релиза. В свое время Коул записал первый за 25 лет платиновый рэп-альбом без единого фита — и сейчас не изменяет давней традиции: единственным приглашенным гостем выступил он сам, точнее его альтер-эго Килл Эдвард. Велосипеда на «KOD» никто не изобретает: пластинка выдержана в по-прежнему актуальных трэп-тенденциях. Но это и хорошо.

Майлз Кейн — «Loaded»

Британец Майлз Кейн поделился первой весточкой с предстоящего третьего сольника. Кажется, работа с Алексом Тернером в проекте The Last Shadow Puppets над вышедшим два года назад «Everything You've Come to Expect» окончательно синхронизировала сознание двух отличных песенников — лонгплей вот-вот будет и у «мартышек». Свежая «Loaded» поначалу совершенно не удивляет — все это от Майлза мы уже слышали, однако с третьей минуты становится крайне убедительной вещью — недаром писалась она в соавторстве с Ланой Дель Рей.

Моррисси — «By the Time I Get to Wherever I'm Going»

Основатель легендарных The Smiths и сам по себе довольно-таки легендарный Моррисси обнародовал «утерянный студийный трек» «By the Time I Get to Wherever I'm Going». Мэтр тут в свойственной манере с легкой меланхолией поет о грустном в сопровождении бодрого инструментала. Некоторые, видимо, просто не способны писать слабые песни.

Ники Минаж — «Chun-Li»

На прошлой неделе эта новинка от Ники Минаж уже попадала в нашу подборку, но на тот момент на нее еще не вышел клип. Ролик снимала сама рэперша на фронтальную камеру своего телефона. Полноценным музыкальным видео это, впрочем, назвать сложно — большую часть времени Ники просто тусуется на диване под горящей вывеской Nicki и демонстрирует вдохновленный БДСМ-эстетикой наряд.

A Perfect Circle — «So Long, and Thanks for All the Fish»

Альт-рокеры (хотя это спорно) A Perfect Circle, собранные лидером Tool Мейнардом Джеймсом Кинаном и Джейсом Иху из The Smashing Pumpkins, наконец-то выпустили свой четвертый номерной альбом «Eat the Elephant» — ждать его пришлось целых 14 лет. Тут нашлось место классическим инструментам, обязательной в наши дни электронике и фирменным нечетным размерам, однако от пост-гранжа было решено отказаться (оно и правильно). Еще есть клип с дельфинами — для поклонников писателя Дугласа Адамса.

Принс — «Nothing Compares 2 U»

Накануне двухлетней годовщины смерти Принса была опубликована оригинальная студийная версия знаменитой «Nothing Compares 2 U», которую певец написал в первой половине 80-х для своего фанк-проекта The Family (известной она стала только в следующем десятилетии в исполнении Шинейд О'Коннор). Запись 1984 случайно нашли в подземном банковском хранилище в поместье Принса Пейсли-парк. Клип на нее был смонтирован из архивных съемок репетиций артиста с его группой Revolution.

Сабэйби и 21 Сэвэдж — «Outstanding»

Молодой атлантский рэпер Сабэйби, который пару лет назад выстрелил с хитом «Pull Up wit ah Stick», разместил клип на новый трек «Outstanding», записанный вместе с коллегой по цеху 21 Сэвэджем. Последний, кажется, в последнее время проникся коллабораторством — отголоски мегахита Пост Малоуна «Rockstar», на котором он тоже засветился, слышны до сих пор.

БолливудFM — «Энтузиаст»

Соратник Хаски (и откровенный его подражатель) БолливудFM недавно выпустил дебютный альбом «Энтузиаст», а теперь опубликовал клип на одноименный трек. В сущности, идейное наполнение песен Болливуда практически аналогично трекам Хаски — тут та же беспросветная депрессия философско-социально направленности запакована в остроумные языковые конструкции вроде: «Надеюсь, не доживу до дня, когда вредные привычки избавятся от меня». За весь клип артист не улыбается ни разу.

Tequilajazzz — «Небесная печь»

Собравшиеся по-новой пару лет назад отечественные экспериментаторы Tequilajazzz представили первый за девять лет студийный альбом — и первый в истории группы акустический. Из 14 композиций новая лишь одна: это финальная «Небесная печь», которая писалась специально для пластинки. В остальном — больше дюжины так называемых «проверенных» хитов, исполненных в новом звучании.