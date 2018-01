Гильдия актеров: женщины и «Три билборда»

Премия Гильдии актеров США (Screen Actors Guild Awards, SAG) — одна из самых молодых наград в американской киноиндустрии. Например, до нынешнего года церемония проходила без ведущего — просто не нужно было. Но теперь у актерской гильдии все, как у больших: ее показывают по телевидению (кабельные каналы TNT и TBS, но это началось с самого первого года), а хозяйкой церемонии стала актриса Кристен Белл. В принципе, это назначение вполне в духе времени — тем более что и объявляли победителей исключительно женщины; и пусть организаторы премии утверждают, что создавали сценарий под впечатлением от прошлогоднего январского «Марша женщин» (против Трампа, разумеется), но не учесть последние события в Голливуде — скандал с сексуальными домогательствами и движения Time's Up и Me Too они не могли. Да и случившийся буквально две недели назад «черный протест» во время «Золотого глобуса» ясно показал тенденции, по которым будет развиваться сезон кинонаград в этом году.

Неудивительно, что Белл стала едва ли не самой главной частью прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии --

как и ее коллеги-актрисы, которые со сцены призывали к большей нетерпимости к домогательствам, гендерному неравенству и к тому, что женщинам платят меньше. Белл заявила, что нынешние времена являются определяющими и призвала всех присутствующих способствовать изменениями — «потому что страх и ненависть никогда не смогут победить».

За этими призывами снова — как и на «Золотом глобусе» — кино как-то незаметно отошло на второй план, но список победителей позволяет теперь с некоторой долей уверенности предсказывать оскаровских номинантов (их объявят во вторник, 23 января) и лауреатов (их назовут в начале марта).

Абсолютным триумфатором премии актерской гильдии стал фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Картина Мартина Макдонаха рассказывает о том, как женщина из небольшого городка пытается добиться, чтобы местная полиция сделала свою работу и нашла убийц ее дочери. «Три билборда» уже получили множество наград — в том числе сценарный приз на Венецианском кинофестивале и три «Золотых глобуса». Гильдия актеров, кстати, фактически повторила выбор «Глобуса» (и прошедшей на прошлой неделе «Выбора критиков») — Фрэнсис Макдорманд стала лучшей актрисой года, а Сэм Рокуэлл — лучшим актером второго плана.

Номинации «лучший фильм» на Премии Гильдии актеров нет, ее — не совсем полностью — заменяет категория «лучший актерский ансамбль. Эту награду также получили «Три билборда» — и если вспомнить об «Оскаре», то за главный приз очевидно будут бороться картина Макдонаха и «Форма воды» Гильермо дель Торо, которая уже победила на еще одной гильдейской премии — продюсеров.

Победа Гэри Олдмана в номинации «лучший актер» также не вызвала удивления.

Олдман сыграл Уинстона Черчилля в биографическом фильме Джо Райта «Темные времена», посвященные событиям 1940 года — Германия наступает во Франции и Бельгии, множество английских солдат оказались в окружении под Дюнкерком, и в это время Черчилль становится премьер-министром страны, которая совсем не готова к войне. Олдман уже получил «Глобус» и «Выбор критиков», он номинирован на премию BAFTA (и, скорее всего, выиграет ее). Так что вопрос о его выдвижении на «Оскар» и победа на премии Американской киноакадемии практически не стоит — так все и будет.

Ну а Эллисон Дженни стала лучшей актрисой второго плана за фильм «Тоня против всех» — байопик скандальной фигуристки Тони Хардинг.

В телевизионных категориях премии Гильдии актеров сенсацией можно назвать только что победу Клэр Фой в номинации «лучшая актриса драматического сериала» — за роль королевы Елизаветы II в многосерийном байопике «Корона». На всех предыдущих премиях этот приз почти по умолчанию уходил Элизабет Мосс из «Рассказа служанки», но, в принципе, конкурировали две актрисы почти на равных.

Николь Кидман стала лучшей актрисой, а Александр Скарсгорд — лучшим актером за роли в мини-сериале («Большая маленькая ложь»), Джулия Луи-Дрейфус получила очередной приз за комедийного «Вице-президента».

Награду за лучший актерский ансамбль на телевидении получила драмедия «Это мы», а сыгравший в ней главную роль Стерлинг К. Браун стал лучшим актером драмы.

Впрочем, телевизионные категории к «Оскару» отношения не имеют — это, скорее, наследство от прошедшей еще осенью «Эмми». А важным для «Оскара» является, пожалуй, то, что обвиненные в домогательствах — даже голословно — актеры и режиссеры стараются не посещать подобные мероприятия. Джеймс Франко (выигравший «Золотой глобус» за комедию «Горе-творец»), к примеру, отсутствовал на церемонии премии «Выбор критиков» и не пришел на актерскую премию.

Вынужден был отказаться от визита на гильдейскую награду и Ази Анзари («Глобус» за сериал «Мастер не на все руки»), которого совсем недавно тоже обвинили в недостойном поведении. До «Оскара», кстати, еще полтора месяца — так что, возможно, на его церемонии не окажется многих знаковых лиц американской киноиндустрии, которые просто не рискнут проходить по красной дорожке самой престижной кинопремии.