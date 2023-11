Выдать себя за другого: чем опасны преступления с использованием дипфейков

Стоит начать с того, что само по себе использование дипфейка с голосом или изображением реально существующего человека уже может расцениваться законом как нарушение неприкосновенности частной жизни. На руку злоумышленникам, играет и то, что качество «цифровых подделок» постоянно растет, и отличить реальность от фейка становится все труднее.

О повышенной общественной опасности данных преступлений свидетельствуют и особенности расследования и раскрытия таких дел, а также иные процессуальные аспекты. Например, злоумышленник от имени известного исполнителя анонсирует концерт, собирает деньги за билеты и пропадает. В российской действительности при поступлении заявлений о мошенничестве полиция начнет доследственную проверку с опроса настоящего исполнителя. И за время проверки невиновного человека реальный преступник может успеть скрыться.

Помимо этого, полиции нужно доказать, что мошенническое видео действительно было создано конкретным преступником. На деле это бывает не так-то просто. Так, в США была задержана мать одной из школьных чирлидерш. Она пыталась исключить соперниц дочери из школьной группы поддержки, и с этой целью женщина создала и разослала фейковые фотографии и видео с другими девочками и тренерами ее дочери, демонстрирующими ненадлежащее поведение товарищей по команде.

Хотя мать была привлечена к ответственности по обвинению в харассменте, полиция не смогла доказать, что именно она создала дипфейк-видео. Также не удалось подтвердить, что материал сфальсифицирован. Этот случай подчеркнул трудности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при расследовании и анализе цифровых видео-доказательств.

Стоит отметить, что сегодня одним из основных видов доказательств во многих уголовных процессах являются именно видео – с камер наблюдения, телефонов и т.д. И сложности с определением достоверности материала или отсутствие способов проверки его подлинности в силу использования дипфейков способны как минимум подорвать доверие к такому типу доказательств и даже привести к неверным выводам по делу. В случае расследования уголовного дела – это может грозить обвинениями невиновного человека.

Как итог, использование злоумышленниками дипфейков способно существенно увеличить уровень преступности и снизить уровень раскрываемости того или иного уголовного дела или дела об административном правонарушении.

Озвученные выше факты демонстрируют необходимость внесения соответствующих изменений в уголовное законодательство и законодательство об административных правонарушениях. В частности, следует установить повышенную ответственность для преступлений и правонарушений, совершенных с использованием ИИ, в частности дипфейков.

Кроме этого, следует рассмотреть вопрос и о совершенствовании уголовно-процессуального законодательства в части оценки достоверности и методов проверки видео-доказательств.

Необходимость установления ответственности за преступления, совершаемые с использованием дипфейков, подтверждается и зарубежным опытом. Например, на уровне Европейского союза некоторое время назад уже принят Кодекс практики по предупреждению дезинформации (The 2022 Code of Practice on Disinformation). Он предусматривает обязанность соцсетей удалять дипфейки и другую дезинформацию со своих платформ. В случае нарушения предусмотрен штраф в размере до 6% годового оборота компании.

Изначально указанный кодекс был принят в качестве добровольного акта саморегулирования, к которому могли присоединиться социальные сети. Однако уже с 1 января 2024 года начнет свое действие Закон о цифровых услугах (The Digital Services Act), который делает удаление дипфейков с платформ обязательным.

Кроме этого, общие требования по соблюдению прозрачности, запрету использования ИИ в преступных целях планируются и в Законе ЕС об искусственном интеллекте (Artificial Intelligence (AI) Act). Ответственность за нарушение положений данного акта может достигать штрафа в размере до 10 миллионов евро.

Уголовно-правовое регулирование дипфейков также существует в США. На федеральном уровне закон об ответственности за дипфейки (H.R.3230 - DEEP FAKES Accountability Act) предусматривает обязанность авторов раскрывать информацию об использовании технологии для предотвращения их распространения в преступных целях. За нарушение предусматривается лишение свободы или штраф.

В Великобритании также разрабатывается регулирование, запрещающее использование дипфейков в преступных целях. Страна профинансировала исследования для информирования о дипфейках в рамках своей кампании Enough. Кроме того, в финальной стадии готовности находится ещё один значимый законопроект о безопасности в интернете (Online Safety Bill). Документ предусматривает регулирование, в том числе, дипфейков и ответственность за их использование в преступных целях.

В России также постепенно начинают обсуждать идею законодательного регулирования дипфейков. При этом одной из инициатив является обязательная маркировка контента, созданного с использованием дипфейков. Такое решение с одной стороны может быть результативным для добросовестных авторов и блогеров. Тем не менее, вопрос об отслеживании преступных действий с использованием дипфейков остается открытым. И именно для таких случаев и должны быть предусмотрены адекватные и соразмерные меры законодательного и правоприменительного реагирования.

Автор — юрист, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Екатерина Меламед (Ипполитова).