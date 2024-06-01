Украинские войска обстреляли Еленовку из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) поселок Еленовку в Донецкой народной республике (ДНР), в результате атаки нанесен урон рынку и частному жилому дому. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Следственного комитета (СК) России.

«Противник вел огонь по жилому массиву района, где отсутствует вооружение и военная техника», — констатировал собеседник агентства.

Согласно информации представителя СК, на месте обстрела найдены фрагменты от РСЗО, предварительно, «натовского» образца. Пострадавших и жертв не зафиксировано, информация уточняется.

«Был сильный хлопок, я увидел столб пыли, дыма», — рассказал очевидец атаки Андрей.

По его словам, на территории рынка разрушены стены, фотоателье, предметы техники.

Незадолго до этого военный корреспондент Александр Коц объявил, что Армия Украины начала контрнаступательную операцию.

Ранее ВСУ обстреляли Лисичанск из HIMARS.