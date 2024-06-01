Бывший футболист сборной России оценил карьеру Крооса

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и проведший две встречи за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил карьеру немецкого полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.

«Наверное, карьеру Крооса можно оценить двумя словами: легендарный и выдающийся. Не знаю, почему он все-таки дальше не захотел играть. Думаю, он пригодился бы любой хорошей команде и в «Реале» играл бы на сто процентов. Мы видим по его мышлению – возраст тут вообще не сказывается. Он в потрясающей физической форме, профессионал, дисциплина строжайшая в работе… Просто легенда, выиграл практически все: чемпионат мира, Лиги чемпионов, чемпионаты», — считает Деменко.

34-летний Кроос объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона, в котором он выиграл с мадридским «Реалом» чемпионат Испании. Финал Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» станет для полузащитника последней встречей на клубном уровне. После этого он планирует выступить на чемпионате Европы и закончить карьеру.

Ранее «Реал» объявил состав на финал Лиги чемпионов.