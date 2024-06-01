Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал один житель

Гладков: молодой человек пострадал при атаке БПЛА на машину около села Борисовка

close
100%
Depositphotos

Украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали автомобиль в Белгородской области. В этот момент транспортное средство двигалось по дороге в районе села Борисовка, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в машину и детонировал. В результате взрыва ранения получил 19-летний водитель. У молодого человека диагностировали осколочные ранения головы, туловища и конечностей.

«Пострадавший <...> был доставлен попутным транспортом в Волоконовскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»), где врачи оказали ему первую медицинскую помощь», — говорится в заявлении.

Гладков добавил, что в данный момент бригада скорой помощи транспортирует молодого человека в Валуйскую ЦРБ. Здесь ему проведут диагностику и назначат дальнейший курс лечения.

«Транспортное средство полностью сгорело», — подчеркнул глава субъекта.

1 июня российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Их осколки упали в самом населенном пункте и Белгородском районе. Как рассказал Гладков, в результате атаки в административном центре региона были повреждены 13 жилых домов и 16 автомобилей.

Ранее в Белгородской области после атаки украинского БПЛА взорвался молоковоз.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами