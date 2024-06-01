В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал один житель

Украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали автомобиль в Белгородской области. В этот момент транспортное средство двигалось по дороге в районе села Борисовка, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в машину и детонировал. В результате взрыва ранения получил 19-летний водитель. У молодого человека диагностировали осколочные ранения головы, туловища и конечностей.

«Пострадавший <...> был доставлен попутным транспортом в Волоконовскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»), где врачи оказали ему первую медицинскую помощь», — говорится в заявлении.

Гладков добавил, что в данный момент бригада скорой помощи транспортирует молодого человека в Валуйскую ЦРБ. Здесь ему проведут диагностику и назначат дальнейший курс лечения.

«Транспортное средство полностью сгорело», — подчеркнул глава субъекта.

1 июня российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Их осколки упали в самом населенном пункте и Белгородском районе. Как рассказал Гладков, в результате атаки в административном центре региона были повреждены 13 жилых домов и 16 автомобилей.

Ранее в Белгородской области после атаки украинского БПЛА взорвался молоковоз.