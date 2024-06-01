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Фермер нашел редчайший меч викингов во время разбора мусора

Arkeonews: норвежский фермер нашел редкий меч викингов при уборке на поле

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arkeonews.net

Норвежский фермер, собиравший мусор в поле, нашел редкий меч викингов. Об этом сообщает Arkeonews.

Мужчина и его сын убирали заброшенное поле на своей семейной ферме в провинции Ругаланн. Сначала они приняли меч за металлический «мусор», но затем поняли, что держат в руках редкое оружие. Археологи, которые прибыли на ферму, заявили, что подобный меч впервые был найден в этой провинции.

Рентгеновское исследование показало, что на лезвии был крест и надпись «Ульфберт». Высококачественное оружие изготовили во Франкской империи (ныне Германия) между 900 и 1500 годами. Имя Ульфберт — франкское, вероятно, оно принадлежало мастеру, который создал меч. Благодаря высокому содержанию углерода оружие было очень прочным. Исследователям известно около 170 таких мечей, большинство из них были найдены в Скандинавии.

Согласно Законам Гулатинга, старейшему сохранившемуся норвежскому юридическому тексту, меч был обязательным оружием, которое свободные люди должны были иметь при себе при посещении собрания.

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