«Прожил большую красивую жизнь»: коллеги – о смерти депутата и полярного исследователя Чилингарова

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Газете.Ru», что его коллега, скончавшийся полярный исследователь Артур Чилингаров, внес огромный вклад в освоение Арктики и был активным парламентарием. По его словам, в общении с друзьями и коллегами Чилингаров был мягким и доброжелательным.

«Почти до самого последнего времени Артур Николаевич был в строю. Самое последнее время, конечно, побаливал, но в целом мандат депутата Государственной Думы он занимал все это время по праву и был активным российским парламентарием. Самое главное состоит в том, что Артур Николаевич Чилингаров является легендой еще с советского времени, человек, который внес огромный вклад в освоение Арктики. Мы были знакомы, в том числе участвовали в зарубежных визитах, в реализации интересов нашей страны за рубежом. У него был крепкий характер, хотя в отношениях с друзьями, товарищами и коллегами это был очень мягкий, доброжелательный человек, уважительный, вне зависимости от того, с людьми, какого возраста он общался в независимости от парламентского стажа. Он всегда был готов подставить плечо и вместе выполнять те задачи, которые позволили бы России выйти на новые рубежи, в том числе и в научной сфере», — сказал он.

По словам Новикова, Чилингаров тяжело переживал то, что сворачивались арктические исследования. Он отметил, что последние годы жизни депутат делал все, чтобы вернуть внимание к Арктике.

«Артур Николаевич внес большой вклад в свое время в то, что наши арктические просторы были исследованы и последние годы жизни делал все для того, чтобы внимание к Арктике вновь вернулось, чтобы оно повышалось, и я думаю, что он был счастлив, поскольку дожил до тех дней, когда внимание к арктической зоне действительно стало гораздо более пристальным. Человек прожил большую, красивую интересную жизнь. Мы все будем о нем помнить», — заключил он.

Другой депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что ошарашен новостью о смерти Чилингарова, которого знал много лет. Он отметил, что его коллега был замечательным и отзывчивым человеком.

«Вы меня ошарашили. Как жалко. Я его много лет знаю. Замечательный человек, очень хороший, очень добрый, отзывчивый, готовый всегда прийти по первому зову на помощь. Очень грамотный человек. Это для нас большая потеря», — сказал он.

О смерти 84-летнего депутата Артура Чилингарова 1 июня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что покойный парламентарий был первопроходцем и самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики. Чилингаров — доктор географических наук, который внес огромный вклад в изучение и освоение Мирового океана. По словам спикера ГД РФ, в прошлом законодателю довелось руководить несколькими экспедициями и принимать участие в сложнейших спасательных операциях. Володин также рассказал, что Чилингаров избирался в ГД РФ в течение семи созывов.

Ранее из жизни ушел бывший премьер СССР Николай Рыжков.