Вооруженные силы Украины начали обстреливать «старую» территорию России вооружением западного производства. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографии обломков снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые были найдены в Белгороде после сегодняшнего обстрела.

«Расчеты ПВО Армии России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет (HIMARS. — прим. ред.). Боевое применение этого типа вооружения невозможно без западных военных специалистов. Можно исключить «самодеятельность» киевского режима», — написал журналист.

По словам Поддубного, атака была согласована с «западными кураторами». Сам факт применения американского оружия свидетельствует о том, что Вашингтон решил пойти на новый виток эскалации, отметил военкор.

«Это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны», — подчеркнул Поддубный.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что средства противовоздушной обороны РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, осколки упали в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега», а также в селе Таврово Белгородского района. В результате инцидента никто не пострадал. В оперативных службах уточнили, что прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировали. Позже губернатор заявил, что ВСУ в ходе обстрела города Белгорода повредили 13 жилых домов и 16 автомобилей.

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