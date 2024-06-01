Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ начали обстреливать Белгородскую область западным оружием

Военкор Поддубный: ВСУ обстреляли Белгород из американской РСЗО HIMARS

close
100%
Aaron Favila/AP

Вооруженные силы Украины начали обстреливать «старую» территорию России вооружением западного производства. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографии обломков снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые были найдены в Белгороде после сегодняшнего обстрела.

«Расчеты ПВО Армии России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет (HIMARS. — прим. ред.). Боевое применение этого типа вооружения невозможно без западных военных специалистов. Можно исключить «самодеятельность» киевского режима», — написал журналист.

По словам Поддубного, атака была согласована с «западными кураторами». Сам факт применения американского оружия свидетельствует о том, что Вашингтон решил пойти на новый виток эскалации, отметил военкор.

«Это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны», — подчеркнул Поддубный.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что средства противовоздушной обороны РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, осколки упали в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега», а также в селе Таврово Белгородского района. В результате инцидента никто не пострадал. В оперативных службах уточнили, что прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировали. Позже губернатор заявил, что ВСУ в ходе обстрела города Белгорода повредили 13 жилых домов и 16 автомобилей.

Ранее Блинкен не исключил все более глубоких ударов оружием США по РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами