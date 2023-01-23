Путь к технологиям. Как развивается российская IT-сфера

На сегодняшний день очевидно, что сфера IT стала одним из популярных направлений. Причин для этого много: внедрение новых технологий в различные сферы деятельности, автоматизация процессов и стремление к уменьшению ресурсных затрат (экономических и человеческих). Директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина рассказала о перспективах IT-отрасли, и какие возможности есть у россиян для освоения новых IT-профессий.

Будущее в цифре

Нынешняя реальность буквально вынуждает современного человека обучиться новым компетенциям и навыкам, чтобы приспособиться к новым условиям существования. Именно поэтому, в последние годы государство и бизнес активно запускает проекты, посвященные повышению цифровой грамотности населения, получению специализированных знаний и безграничных возможностей для развития и роста в цифровой среде.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» - одна из самых удачных бенчмарок по взаимодействию государства, бизнеса и образовательных организаций для ранней профориентации школьников в сторону IT, с учетом вовлечения родительского и педагогического сообщества. «Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, инициаторами которой выступают Министерство просвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компаниями - лидерами цифровой трансформации: Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», ВК, 1С, Росатом, Яндекс, Лаборатория Касперского. Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям ориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. В прошлом году тренажеры проекта прошли более 14 млн раз школьники с 1-го по 11-й класс, педагоги и родители по всему миру. Таким образом «Урок цифры» является международной инициативой и за время 5-летнего существования охват проекта составил более 60 млн.

Также в 2022 году был запущен Всероссийский конкурс «Начни игру», реализуемый президентской платформой «Россия – страна возможностей». Это геймифицированная платформа, где на реальных задачах от игровых компаний каждый желающий может попробовать себя в профессиях индустрии игр, презентовать свои собственные игровые разработки и построить траекторию развития в отрасли. Попробовать свои силы может любой в возрасте от 14 лет. Участие проходит в игровом формате по направлениям «Партнерский кейс» и «Акселератор игровых проектов». По данным на 13 января 2023 г. участниками конкурса «Начни игру» стали более 81 тысячи человек из 89 регионов России. Среди конкурсантов - школьники и студенты, учителя, врачи, IT-специалисты и представители десятков других специальностей. Участие в проекте принимают целые семьи, вместе получая новые знания, умения и навыки и осваивая профессии игровой индустрии.

Все это - прекрасный пример взаимовыгодного сотрудничества государства, бизнеса и образовательных учреждений. Несмотря на успех проектов и их попытки соответствовать потребностям начинающих специалистов, информационные технологии не стоят на месте и бросают системе дополнительного образования все новые вызовы. С каждой инновационной технологией и инструментом проекты должны быстро перестроиться под повестку отрасли и транслировать специалистам соответствующие навыки. Государство тщательно следит за обновлением программ на проектах, которые поддерживает, что позволяет специалистам своевременно получать необходимые компетенции.

Более того, сегодня стремительно меняется ситуация не только в цифровизации отраслей, но и на IT-рынке труда, где в течении последних пяти лет наблюдается серьезный дефицит кадров. Одно из решений, принятых государством - взращивание новых специалистов путем грамотного обучения с раннего возраста. Для этого создан ряд проектов, которые способны их подтолкнуть и заинтересовать IT-направлением. В достаточно простых и игровых формах школьникам преподносят сложные алгоритмы, учат математически мыслить и креативно подходить к решению технических задач.

В декабре 2021 года стало известно о новом федеральном проекте «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли». В рамках федпроекта запущена инициатива Минцифры России «Код будущего» для обучения школьников навыкам программирования в рамках 2х летних курсов, также в федпроекте предусмотрена инициатива по созданию цифровых кафедр на базе вузов и развитие системы внешней оценки обучения студентов. Отметим, что студенты обучаются по программам, верифицированным бизнес-экспертным сообществам. В их оценке программ в 2022 году приняли участие более 200 экспертов — представители федеральных ведомств, топ IT и отраслевых компаний, представители образования и науки. Всего Минцифры России совместно с АНО ВО «Университет Иннополис» и АНО «Цифровая экономика» рассмотрели более 500 программ в рамках проекта «Цифровые кафедры». В защите приняли участие более ста вузов-участников и вузов-кандидатов на участие в программе «Приоритет-2030». Вузы прошли три этапа оценки программ: первичная, экспертная и отраслевая. Таким образом впервые в истории реализации национальной программы создан механизм, объединяющий усилия государства, бизнес-сообщества и вузов в целях подготовки кадров IT-отрасли, за что мы очень благодарны Минцифры России и Минобрнауки России.

Первоначальная концепция проекта «цифровые кафедры» предполагала получение IT-квалификации только на дополнительных профессиональных программах IT-профиля, теперь это возможно в пределах основной образовательной программы высшего образования, реализуемой по двум направлениям, одним из которых является направление по IT-профилю. Всего до 2024 года на «цифровые кафедры» планируется принять 385 тыс. студентов. В проекте принимают участие более ста вузов — участников программы «Приоритет-2030». В 2022 году на «цифровые кафедры» зачислено более 110 тыс. студентов, всего было подано свыше 140 тыс. заявлений.

Стоит отдельно отметить проект «Цифровые профессии», который позволяет получить дополнительное образование в IT со скидкой от 50% до 100% в зависимости от льготной категории. Освоить востребованную IT-специальность могут жители всех регионов России — начиная с 16 лет и до выхода на пенсию по старости – курсы ориентированы на людей с разным уровнем подготовки и опыта в сфере информационных технологий, в том числе и программистов, которые уже получили профессиональное образование в IT-сфере, однако, хотят сменить специализацию (но принять участие в проекте могут только те, у кого есть высшее или среднее профессиональное образование, либо студенты).

К ноябрю 2022 года «Цифровые профессии» охватили более 220 тыc. человек из всех регионов РФ, которые подали заявление на портале госуслуг. По итогам проверки на соответствие формальным критериям принадлежности к льготным аудиториям было одобрено свыше 120 тыс. заявлений, более половины желающих уже зачислены на программы. Наибольшую заинтересованность в получении IT-профессии показали люди в возрасте 31–45 лет (54,4% от общего числа заявлений) и 16–30 лет (36,6%). Заявления на участие от граждан старше 45 лет составили почти 9% от общего числа желающих получить IT-специальность. При этом количество заявлений от студентов колледжей, техникумов и вузов, по статистике текущего года, не превышает 6%. Процент участников с высшим образованием составляет 79,7%, со средним профессиональным — 20,3%.

В итоге мы видим, что все реализованные государством проекты демонстрируют свою эффективность и даже востребованность среди подрастающего поколения. Приятно, что в них государство также решает вопрос цифрового неравенства, давая любому желающему вне зависимости от возраста и финансового состояния получить необходимые для обычной жизни компетенции или даже цифровую профессию.

Какую профессию выбрать?

В сфере IT в первую очередь ощущается острая нехватка профильных IT-кадров, это такие специалисты, как программисты, специалисты по анализу данных и работе с BigData, специалисты по информационной безопасности, специалисты в области искусственного интеллекта, тестировщики программного обеспечения, программные инженеры, архитекторы программного обеспечения, аналитики баз данных, WEB-программисты, бизнес-информатики и многие другие специалисты, создающие и поддерживающие IT-продукты. Интерес абитуриентов к этим направлениям также растет, поэтому задача государства и бизнеса - обеспечить качественное, актуальное современным требованиям обучение по этим направлениям, а также расширять возможности по доступу к обучению со стороны социально уязвимых групп. Отметим, что российские вузы готовят специалистов по 63 IT-направлениям. В связи с высоким спросом на IT-специалистов постоянно увеличивается количество бюджетных мест по этим направлениям. За последние три года прирост составил почти 55 тыс. бюджетных мест. На 2022/2023 учебный год по укрупненным группам специальностей и направлений (УГСН) подготовки было установлено 117 183 бюджетных места.

Самыми простыми областями для входа в IT считаются тестирование и веб-разработка. Если же говорить о программировании, то здесь главное - понимание принципов решения задач и составления алгоритмов. Второй язык выучить проще и быстрее: не нужно тратить время на понимание этих принципов. Но нужно быть морально готовым к тому, что поначалу будет сложно и это нормально.

Самой простой областью разработки для старта считается веб-разработка (фронтенд-разработка, дизайн сайтов, скрипты, программирование серверной части) - в ней проще получить быстрый результат. Среди языков программирования чаще всего рекомендуют наиболее простой и структурированный JavaScript для новичков, далее свои знания логично углубить изучением Python, первым языком в объектно-ориентированном программировании, у него понятный синтаксис, простая система команд и множество сфер применения: нейросети, бэкенд для сервиса или сайта, распознавание и генерация медиа, система управления и обслуживания почти любого сервиса, однако изучение и самого востребованного в России языка программирования 1С увеличит ваши шансы на рынке труда в разы».