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Шольц попросил украинских беженцев выйти на работу

Канцлер ФРГ Шольц: украинские беженцы в Германии должны активнее работать

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Jana Rodenbusch/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские беженцы должны активнее искать работу и трудоустраиваться, если они хотят остаться в стране. Его слова передает портал Euractiv.

По словам Шольца, работа обеспечит право украинцев остаться в стране.

«В настоящее время, по статистике, работают два из десяти человек. Любому, кто работает здесь [в Германии] и не виновен в каких-либо правонарушениях, почти наверняка будет разрешено остаться», — пояснил канцлер ФРГ.

Отмечается, что одна треть всех украинцев, покинувших республику после начала боевых действий, осела в Германии.

До этого Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что другие страны должны стремиться больше тратить на защиту Украины.

По его словам, это будет непросто в том числе и в ФРГ, где также существует критика данного мнения.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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