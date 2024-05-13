В Ирландии могут сократить помощь украинским беженцам

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что ирландские власти на неделе рассмотрят сокращение государственной поддержки для беженцев и соискателей убежища в стране, включая тех, кто прибыл из Украины. Об этом сообщает Reuters.

По словам Харрис, Дублин должен выработать подход, основанный на здравом смысле.

«Важно четко понимать, сколько денег должны платить люди со статусом беженца, в том числе украинские граждане. Также нужно следить за тем, чтобы все работали легально, организовать больше проверок на рабочих местах», — поделился политик.

По данным агентства, более 100 тысяч украинцев бежали в Ирландию после начала боевых действий. При этом количество просителей убежища из других стран выросло почти втрое. Таким образом иммиграция стала серьезной политической проблемой для страны с населением 5,3 млн человек.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные опроса Info Sapiens сообщало, что только треть украинских беженцев планируют вернуться домой после окончания боевых действий.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.