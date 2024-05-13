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Путин пообщался с президентом Боливии

Путин и президент Боливии обсудили проекты в торгово-экономической сфере

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе обсудили двусторонние отношения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях», — сказано в сообщении.

Луис Арсе поздравил российского лидера и всех россиян с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Стороны условились активизировать контакты на различных уровнях.

До этого сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Никарагуа с советником президента Боливии по национальной безопасности Хосе Уго Молдисом. Российский секретарь Совбеза обсудил с коллегой вопросы сотрудничества стран, а также поднял темы региональной безопасности.

Ранее генпрокурор РФ прибыл с первым рабочим визитом на Кубу.

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