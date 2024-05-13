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Британия напечатала запчасти для автомобилей на учениях НАТО

Великобритания впервые применила 3D-принтер для печати запчастей на учениях НАТО

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Timothy Hamlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сухопутные войска Великобритании впервые использовали 3D-принтер для печати запчастей для техники в полевых условиях на учениях НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

«Британские сухопутные войска впервые используют передовой 3D-принтер в полевых условиях в рамках крупнейшего за поколение развертывания [сил] НАТО в Европе», — говорится в документе.

В нем отмечается, что это стало первым случаем, когда подобная технология применялась какими-либо вооруженными силами для поддержки учений Североатлантического альянса.

Принтер используется для обслуживания старых автомобилей при помощи печати труднодоступных запасных частей, отмечается в материале. При этом информация о производстве тех или иных деталей может храниться на компьютере и передаваться союзникам по НАТО.

Подобную технологию использовали вооруженные силы Австралии, однако она использовалась на учениях менее высокого уровня. Другие страны осуществляли печать деталей на 3D-принтерах только в лабораторных условиях, уточняется в материале.

До этого стало известно, что в конструкторском бюро «Спектр» ведется разработка ударного дрона самолетного типа, который из вторсырья будет печататься на 3D-принтере прямо в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее в МИД РФ заявили, что учения НАТО носят «демонстративно провокационный характер».

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