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Кудрявцева не увидела смысла в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Телеведущая Кудрявцева заявила, что не поняла смысл ремейка «Постучись в мою дверь»

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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в Telegram-канале, что не поняла смысла в ремейке фильма «Буратино» и российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Кудрявцева объяснила, что не видит смысла в новом «Буратино», так как есть «потрясающий фильм» из ее детства. Также ей непонятно, зачем снимать российскую версию «Постучись в мою дверь», если «все уже посмотрели» турецкую. Телеведущая отметила, что высказывается «без наезда». Но она хочет понять, «в чем смысл».

«Причем насчет Буратино вопросов меньше. Версия из нашего детства все-таки старенькая, а здесь — хорошие актеры и, возможно, будет что-то по-новому, интересное, тем более сказка — это ок. Но вот сериал «Постучись в мою дверь» — что к чему?» — заключила Кудрявцева.

В феврале вышла первая серия российской адаптации хитового турецкого ромкома «Постучись в мою дверь». Ремейк рассказывает историю отличницы Саши Гордеевой (Лиана Гриба), которая мечтала стать ландшафтным дизайнером, но вылетела из университета из-за аннулирования именной стипендии компанией бизнесмена Сергея Градского (Никита Волков).

Ранее названа дата телевизионной премьеры «Постучись в мою дверь в Москве».

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