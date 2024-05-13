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В ФРГ нашли нестандартный способ борьбы с российскими ракетами

Генерал Виттман призвал сбивать российские ракеты с территории стран НАТО

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Запад не должен опасаться эскалации конфликта, если российские ракеты над Украиной будут сбиваться снарядами, выпущенными с территории Североатлантического альянса (НАТО). С таким заявлением выступил отставной немецкий генерал Клаус Виттманн в эфире телеканала Welt.

«Страх эскалации, что мы будем втянуты напрямую в этот конфликт, преувеличен. Я считаю это предложение [сбивать российские ракеты] очень разумным», — заявил военный.

Он также отметил, что подобная тактика позволит снять нагрузку с украинских сил ПВО, и их можно будет активнее использовать для защиты фронта.

До этого в Соединенных Штатах отметили, что эффективность средств противовоздушной обороны Украины заметно снизилась, они способны отразить гораздо меньшую долю российских ракетных ударов, чем ранее. Согласно статистике командования украинских ВВС, за последние полгода украинским военным удалось перехватить 46% российских ракет, в то время как ранее этот показатель составлял 73%. В прошлом месяце доля перехвата и вовсе упала до 30%

Ранее в Греции отказались поставлять Украине системы ПВО.

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