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Боец ВСУ пожаловался на низкое качество укреплений в Днепропетровской области

Боец ВСУ: укрепления в Днепропетровской области сделаны халтурно, «для картинки»

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Thomas Peter/Reuters

Фортификационные сооружения под городом Павлоград в Днепропетровской области Украины плохо спланированы и сделаны «для картинки». Об этом сообщил военнослужащий украинской армии Андрей Бабичев, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

Бабичев заявил, что все работы по строительству укреплений выполнены халтурно, и чтобы охарактеризовать их качество, употребил нецензурное выражение. По его словам, подобные инженерные сооружения являются очередным примером отмывания денег.

Боец отметил, что траншеи на данном участке ничем не укреплены и уже осыпались, окопы выкопаны на открытой местности, а не в лесополосе, при этом бойницы в блиндажах защищены мешками с песком белого цвета, что делает их очевидной и легкой мишенью.

По словам Бабичева, аналогичная ситуация наблюдается под Днепром (ранее Днепропетровск) и в подконтрольном Киеву Запорожье.

До этого другой боец ВСУ рассказал о проблемах с оборонительными укреплениями в районе Волчанска Харьковской области. По его словам, в районе населенного пункта нет средств, необходимых для «блокировки российского наступления».

Ранее в Раде признали слабость ВСУ на Харьковском направлении.

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