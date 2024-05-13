Фортификационные сооружения под городом Павлоград в Днепропетровской области Украины плохо спланированы и сделаны «для картинки». Об этом сообщил военнослужащий украинской армии Андрей Бабичев, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

Бабичев заявил, что все работы по строительству укреплений выполнены халтурно, и чтобы охарактеризовать их качество, употребил нецензурное выражение. По его словам, подобные инженерные сооружения являются очередным примером отмывания денег.

Боец отметил, что траншеи на данном участке ничем не укреплены и уже осыпались, окопы выкопаны на открытой местности, а не в лесополосе, при этом бойницы в блиндажах защищены мешками с песком белого цвета, что делает их очевидной и легкой мишенью.

По словам Бабичева, аналогичная ситуация наблюдается под Днепром (ранее Днепропетровск) и в подконтрольном Киеву Запорожье.

До этого другой боец ВСУ рассказал о проблемах с оборонительными укреплениями в районе Волчанска Харьковской области. По его словам, в районе населенного пункта нет средств, необходимых для «блокировки российского наступления».

Ранее в Раде признали слабость ВСУ на Харьковском направлении.