«Динамо» и ЦСКА сыграют с сербскими клубами за Братский кубок

Турнир с участием московских ЦСКА, «Динамо», сербских ОФК и «Партизана» состоится летом в российской столице. Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сербские клубы играют с московскими, между собой не играют. Каждый клуб зарабатывает очки за свой город. Четыре матча - четыре концерта. Матчи играются из двух таймов по 45 минут. Подразумеваем активное участие амбассадоров», — заявил он.

Состязание пройдет в июле. Первыми свой матч 3 числа проведут «Динамо» и «Партизан». ЦСКА и ОФК сразятся на следующий день. 6 июля встретятся «Динамо» и ОФК, 7 июля сыграют ЦСКА и «Партизан».

«Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). За два тура до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблице, набрав 53 очка и на два балла опережая идущий вторым петербургский «Зенит». ЦСКА идет на шестом месте, набрав 42 балла, но при этом продолжает борьбу в Кубке России. В финале Пути РПЛ подопечные Владимира Федотова сражаются с «Зенитом», первый матч завершился вничью 1:1, ответная игра пройдет 15 мая.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» пожелал «Динамо» стать чемпионом России.