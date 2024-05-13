Модель OnlyFans рассказала, что муж лучшей подруги анонимно скупил все ее интимные фото

Австралийка рассказала, что самым активным покупателем ее интимных снимков оказался муж ее лучшей подруги, пишет Independent. Мужчина делал это анонимно, но все равно был разоблачен.

Женщина по имени Хани Брукс активно ведет страницу на OnlyFans, где продает свои интимные фото и видео. Недавно у нее появился новый поклонник, который активно скупал снимки с женщиной, но она понятия не имела, кто это.

«За неделю он скупил весь мой контент, это было абсолютное безумие», — прокомментировала Брукс.

Так продолжалось около трех месяцев. По словам Хани, мужчина писал ей с анонимного аккаунта и платил ей за общение, но внезапно новый поклонник пропал с радаров.

«Я была сбита с толку. Он просто исчез, как будто улетел с Земли», — добавила Брукс.

Однако вскоре выяснилось, в чем была причина исчезновения. Оказалось, тем самым покупателем был муж лучшей подруги австралийки. Та сама позвонила Хани и рассказала обо всем.

«Она меня не винила. Я объяснила ей, что понятия не имела, что за человек со мной общался», — вспоминает Хани.

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