Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Модель OnlyFans рассказала, что муж лучшей подруги анонимно скупил все ее интимные фото

Independent: муж лучшей подруги модели OnlyFans тайно покупал ее интимные фото

close
100%
honeybrooksvip/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Австралийка рассказала, что самым активным покупателем ее интимных снимков оказался муж ее лучшей подруги, пишет Independent. Мужчина делал это анонимно, но все равно был разоблачен.

Женщина по имени Хани Брукс активно ведет страницу на OnlyFans, где продает свои интимные фото и видео. Недавно у нее появился новый поклонник, который активно скупал снимки с женщиной, но она понятия не имела, кто это.

«За неделю он скупил весь мой контент, это было абсолютное безумие», — прокомментировала Брукс.

Так продолжалось около трех месяцев. По словам Хани, мужчина писал ей с анонимного аккаунта и платил ей за общение, но внезапно новый поклонник пропал с радаров.

«Я была сбита с толку. Он просто исчез, как будто улетел с Земли», — добавила Брукс.

Однако вскоре выяснилось, в чем была причина исчезновения. Оказалось, тем самым покупателем был муж лучшей подруги австралийки. Та сама позвонила Хани и рассказала обо всем.

«Она меня не винила. Я объяснила ей, что понятия не имела, что за человек со мной общался», — вспоминает Хани.

Ранее в США педагога уволили из школы из-за фотографий в OnlyFans.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами