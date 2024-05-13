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В Харьковской области заявили о принудительной эвакуации детей

Синегубов: из Харьковской области принудительно эвакуируют более 100 детей-сирот

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РИА «Новости»

Власти Харьковской области принудительно эвакуируют более 100 детей-сирот, проживающих в приграничных районах. Об этом заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов в Telegram.

«Приняли решение о принудительной эвакуации детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки. Речь идет о 113 детях», — сообщил он.

Уточняется, что детей эвакуируют из приграничных общин Богодуховского, Купянского и Изюмского районов.

Синегубов до этого сообщал, что из некоторых районов Харьковской области Украины эвакуировали почти 6 тысяч человек.

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Российские войска продолжают наступление на этом направлении.

До этого сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что смена в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Харькова говорит о панике с украинской стороны из-за наступления ВС РФ.

Ранее стало известно о переброске под Харьков дополнительных резервов ВСУ.

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