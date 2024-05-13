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Алена Водонаева послала уехавших из России артистов

Блогерша Водонаева послала матом критикующих Россию эмигрантов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева заявила, что стоит разделять уехавших из России артистов. Видео с ее высказыванием опубликовал NEWS.ru.

Водонаева послала матом критикующих Россию артистов, которые уехали. Она считает, что таким людям стоит пойти на мужской половой орган. При этом она не стала высказываться плохо о людях, которые эмигрировали, но «не поливали грязью» страну. По мнению знаменитости, это их выбор – уезжать или нет.

Об эмигрировавших также высказались другие артисты. 29 апреля певица Татьяна Анциферова заявила, что каждый артист решает сам, уезжать ему из России или нет. Она призналась, что уже давно не ведет творческую деятельность, поэтому не в курсе, что происходит внутри музыкальной сферы. Певица отметила, что в основном уехали популярные артисты, которые «мозолили глаза» на телевидении.

12 марта певец Сосо Павлиашвили заявил, что будет молиться за уехавших из России артистов. Он также выразил мнение, что Россия слишком рано «открыла душу» западной цивилизации. Павлиашвили убежден, что Запад хочет «уничтожить православие» и «раздербанить Россию», столкнув лбом с Украиной.

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