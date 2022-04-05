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Санкционный пинок к развитию российского IT

Зарубежные ограничения открыли новые возможности для IT-отрасли

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Незаконные санкции, лавиной обрушившиеся на нашу страну, к сожалению, стали новой реальностью. Впрочем, опыт первой волны рестрикций еще в 2014 году (тогда Microsoft, Oracle, Symantec и Hewlett-Packard свернули сотрудничество с целым рядом российских компаний, подпавших под санкции), научил отечественную ИТ-отрасль не расслабляться. Как утверждают наши собеседники, многие компании включили режим «перезагрузки», начали тестировать альтернативное ПО, чтобы бизнес-процессы не останавливались.

«С понедельника мы работаем на линуксе, это, конечно, непривычно, но в целом нормально. Яндекс.Документы внезапно оказались даже удобнее, чем Google, а митапы проводим с помощью программы Яндекс.Телемост», - рассказывает Любовь Филимонова из компании «Фаворит», где перестали использовать все сервисы Google, Zoom и Skype, а также ряд других привычных программ. 

Суровый закон бизнеса – если кто-то уходит с рынка, его место сразу же занимают другие. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин еще осенью 2021 года в комментарии для Международного пресс-центра МКР-Медиа, отмечал, что импортозамещение иностранных приложений-маркетплейсов пропорционально повысит конкурентоспособность российских предпринимателей, реализующих продукцию через отечественные площадки. Именно это мы сейчас и наблюдаем.

Например, на замену сервисам Google Play приходит аналогичный продукт с патриотичным названием NashStore. Блогеры из TikToK пробуют себя в Yappy, а разработчики Rutube пообещали в ближайшее время целый комплект обновлений, чтобы сервис стал ещё удобнее для пользователей.

И поддержим, и грант выдадим

Отечественный рынок IT-продуктов и услуг стабильно развивался даже в период пандемии: по данным портала TAdviser, рост тогда составил 14%. Во многом это происходит благодаря последовательной поддерживающей политики со стороны государства. Первые льготы для малого и среднего IT-бизнеса начали действовать ещё в 2013 году, потом была пониженная ставка по налогу на прибыль в ряде регионов, льготы на страховые взносы и многое другое. В марте этого года оперативно разработан и утвержден целый ряд беспрецедентных мер поддержки IT-компаний. И это не только налоговые льготы для компаний, но и персональные меры поддержки для IT-специалистов, например, льготная ипотека (до 5%) и отсрочка от призыва на военную службу.

Уже несколько лет подряд правительство выдаёт гранты на развитие IT-продуктов. В прошлом году заявку на грант подали 226 компаний, и 62 из них были отобраны комиссией. Среди проектов много интересных и нетривиальных идей. Системы автоматизации мерчандайзинга для розничных сетей, анализ контента в соцсетях, программное обеспечение для врачей-рентгенологов, специализированные сервисы для геологоразведки, строительства и др.
Например, в 2020 году довольно-таки известная российская компания-разработчик офисных решений «Мой Офис» получила от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) грант в размере 298,59 млн руб. на разработку новой корпоративной почтовой системы.

«Очень многие компании готовы к экспериментам. Раньше все оглядывались на существующий опыт участников рынка, использовали наработанные практики и опасались становиться «первопроходцами». Теперь компании готовы на практике изучить альтернативные ИТ-инструменты и технологии», - пишет в своей статье на Хабре основатель компании Мой Офис Дмитрий Комиссаров.
На этом стремлении к экспериментам и на фоне санкций именно сейчас можно и нужно начинать собственный IT-бизнес. Тем более, что для IT-стартапов тоже существует система грантов и поощрений, сумму которых в этом году, кстати, планируют существенно увеличить, ведь в бюджете на 2022 год на них предусмотрено 7,5 млрд рублей. Сегодня, например, прошедшему отборочный конкурс полагается от 3 до 20 млн руб., в дальнейшем эта сумма станет ещё больше. При этом, по заявлению пресс-службы Минцифры, для отдельных особо значимых проектов по разработке перспективных отечественных решений в области IT максимальный размер грантов составит до 6 млрд руб. на три года.

Уже сейчас молодые и не очень предприниматели могут подать заявку с описанием проекта на сайте «Госуслуги», указать требуемую сумму гранта и принять участие в конкурсе.

Идеи для стартапов

Как правило, желающие начать свой бизнес упираются в то, что все хорошие идеи уже реализованы, а рынок полон конкурентов. Сейчас, когда многие зарубежные компании ушли с российского рынка, освободились целые ниши для стартапов.

«Моя супруга не смогла записаться на маникюр, потому что система онлайн-записи клиентов, которой пользуется салон, прекратила свою работу в России. Когда я рассказал об этом друзьям, мы решили, что это может быть отличная идея для стартапа. Простое мобильное приложение, ориентированное именно на рынок бьюти-услуг. Мы уже начали работать в этом направлении», - рассказывает Владимир Самара, разработчик в крупной российской компании Just communikation.

«Я работаю в туризме, и поскольку по понятным причинам внутренний туризм будет набирать обороты, я точно знаю, каких продуктов в нём не хватает. Booking и Airbnb больше недоступны, и людям сейчас очень не хватает внятных сервисов для бронирования. Кроме того, очень нужен сервис по поиску гидов с возможностью писать отзывы и ставить оценки. Это поможет туристам, которые путешествуют самостоятельно, не нарваться на мошенников», - отмечает Юлия Авакян, руководитель компании «Скидка Тур».

Немного проще живётся региональным стартаперам: если в Москве и Санкт-Петербурге спрос на многие продукты в целом удовлетворен, то в регионах может «выстрелить» и местная курьерская служба, и агрегатор такси.

Впрочем, идеи можно поискать и в столице, тем более что Сергей Собянин заявил, что в 2022 году будет размещено около 25 млрд руб. госзаказа только на программное обеспечение.

Среди региональных историй успеха - сервис такси InDriver, который сейчас работает в 39 странах мира, вырос из группы «ВКонтакте», которую вели водители-фрилансеры Якутска. Ещё один пример, тоже из Якутии, - сервис доставки GoGo Курьер. Идея стартапа родилась, когда его основатель слишком долго ждал пиццу. Сейчас этим приложением пользуются не только в Якутии, но и в Южно-Сахалинске, Казахстане, Республике Тыве, Сургуте и Москве. Основатель компании, кстати, выпускник якутского IT-акселератора и благодаря этому получил определённую сумму на развитие бизнеса. Что в общем-то наглядно демонстрирует, что надо не надо стесняться претендовать на поддержку, если вы уверены в собственном проекте.

К другим примерам «выстреливших» стартапов, которые стали мегапопулярными, можно с уверенностью отнести онлайн-школу детского программирования «Алгоритмика» и сервис доставки готовых блюд «Кухня на районе». И это неудивительно, ведь охотнее всего люди платят за образование для детей и те вещи, которые делают их собственную жизнь приятнее.

К традиционно удачным идеям для стартапов (онлайн-образование, кулинария, доставка, онлайн-торговля, умный дом и т.д.) сейчас прибавились новые направления. Можно создать сервис по поиску и подбору автосервиса, запчастей и комплектующих. Ремонт машины в ближайшее время для многих станет необходимостью. Точно так же, как и ремонт другой дорогой техники, от мобильных телефонов до стиральных машинок. Или новый фото- и видеоредактор для постов в соцсетях, взамен тех, которые больше нельзя оплатить из России. В конце концов, придумайте собственный мессенджер, если у вас амбиций не меньше, чем у Павла Дурова.

Аналитики утверждают, что в ближайшем будущем нас ждёт бум малого бизнеса, потому что крупные игроки с мировым именем ушли, и на их место неизбежно придут небольшие компании. Очевидно, что для бизнеса, особенно малого, будут востребованы любые IT-сервисы. И это тоже идея для стартапа.

Время дерзких айтишников

Любой кризис – время стремительного взлёта новых идей. Если вы давно вынашивали идею стартапа – сейчас самое время проанализировать рынок, оценить возможности и реализовать задуманное. Если к стартапу вы не готовы, открывайте интернет, смотрите, какие из российских IT-компаний сейчас сосредоточены на разработке продуктов импортозамещения и смело отправляйте туда резюме. Наступает эра айтишников.

И это действительно так: хорошие специалисты будут цениться на вес золота работодателем и поддерживаться государством.
 

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